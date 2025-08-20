Világszinten is egyedülálló volt az augusztus 20-i tűzijáték - fotók

Minden idők legmesésebb tűzijátékát láthatta a hatalmas tömeg Budapesten, ami nemcsak Európában, de világszinten is egyedülálló látványosság volt.
A „Tűz és fények játéka" tűzijáték és drónshow, több mint öt kilométer kiterjedésű látványtérben, számtalan fény- és pirotechnikai elemmel varázsolta el a közönséget a Duna-part mentén.
A Szent István-nap rendezvénysorozat csúcspontját jelentő tűzijátékon 45 ezernél is több pirotechnikai effekt (ez ötezerrel több, mint tavaly volt) koreografált robbanása volt a fő látványelem: tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodtak a látványvilágról. A helyszínen gyönyörködő óriási tömeg láthatta, amint a drónshow-ban, a magyar történelem legmeghatározóbb jelképei jelennek meg.
Fotógalériánkat itt tekintheti meg a tűzijátékról:
