RETRO RÁDIÓ

Világszinten is egyedülálló volt az augusztus 20-i tűzijáték - fotók

Minden idők legmesésebb tűzijátékát láthatta a hatalmas tömeg Budapesten, ami nemcsak Európában, de világszinten is egyedülálló látványosság volt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 21:54
Módosítva: 2025.08.20. 22:36
tűzijáték galéria drónshow fotó

A „Tűz és fények játéka" tűzijáték és drónshow, több mint öt kilométer kiterjedésű látványtérben, számtalan fény- és pirotechnikai elemmel varázsolta el a közönséget a Duna-part mentén.

tűzijáték
Idén is hihetetlenül látványos volt a tűzijáték Fotó: Máté Krisztián

A Szent István-nap rendezvénysorozat csúcspontját jelentő tűzijátékon 45 ezernél is több pirotechnikai effekt (ez ötezerrel több, mint tavaly volt) koreografált robbanása volt a fő látványelem: tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodtak a látványvilágról. A helyszínen gyönyörködő óriási tömeg láthatta, amint a drónshow-ban, a magyar történelem legmeghatározóbb jelképei jelennek meg.

Fotógalériánkat itt tekintheti meg a tűzijátékról:

Világszinten is egyedülálló volt az augusztus 20-i tűzijáték

fotóma, 21:51Fotók: Máté Krisztián és Ilyés Tibor/MTI

 

 

 

 


 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu