Világszinten is egyedülálló volt az augusztus 20-i tűzijáték - fotók

A „Tűz és fények játéka" tűzijáték és drónshow, több mint öt kilométer kiterjedésű látványtérben, számtalan fény- és pirotechnikai elemmel varázsolta el a közönséget a Duna-part mentén.

Idén is hihetetlenül látványos volt a tűzijáték Fotó: Máté Krisztián

A Szent István-nap rendezvénysorozat csúcspontját jelentő tűzijátékon 45 ezernél is több pirotechnikai effekt (ez ötezerrel több, mint tavaly volt) koreografált robbanása volt a fő látványelem: tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodtak a látványvilágról. A helyszínen gyönyörködő óriási tömeg láthatta, amint a drónshow-ban, a magyar történelem legmeghatározóbb jelképei jelennek meg.

