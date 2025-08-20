Kovács Zoltán: "Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzük meg."

Az előkészületek a végéhez közelednek. Minden a legnagyobb békében és rendben zajlott - osztotta meg Kovács Zoltán a Facebook oldalán.
Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára Facebook oldalán jelentkezett be a 21 órakor kezdődő tűzijáték előtt, ahol elmondta:
A legnagyobb békében és rendben zajlik minden. Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzük meg.
21 órakor veszi kezdetét a budapesti tűzijáték.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.