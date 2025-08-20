RETRO RÁDIÓ

Kovács Zoltán: "Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzük meg."

Az előkészületek a végéhez közelednek. Minden a legnagyobb békében és rendben zajlott - osztotta meg Kovács Zoltán a Facebook oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 19:47
Kovács Zoltán facebook tűzijáték

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára Facebook oldalán jelentkezett be a 21 órakor kezdődő tűzijáték előtt, ahol elmondta:

A legnagyobb békében és rendben zajlik minden. Európa legnagyobb tűzijátékát rendezzük meg.

21 órakor veszi kezdetét a budapesti tűzijáték.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
