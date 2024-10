„Lehetünk bárhol a világban, mi valahol mindig összetartozunk” – 20 év után újra színpadra állnak az Oltári srácok

Ez 17 évvel ezelőtt egy váratlan előadás volt, és váratlanul nagy sikerrel futott. Most újra visszatérünk, és szeretnénk aktivizálni az akkori nézőinket. Ugyanazzal az energiával és egy „kicsit” több tapasztalattal és rutinnal készülünk erre az előadás-sorozatra. Nemrég Árpi koncertjén már előadtunk néhány dalt a darabból, hatalmas siker volt, még férfi ismerőseim is mondták, hogy annak idején nagy kedvencük volt ez az előadás. Az egyetlen része a felkészülésnek, amit nem várok, azok a táncpróbák, de azt hiszem, hogy sok mindent elő tudunk hívni a régi előadásból, szóval most még oltáribbak leszünk!