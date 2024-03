Dolhai Attila óriási örömhírt jelentett be a lányáról, Lucáról – videó

Dolhai Attila nevét szinte az egész ország ismeri, hiszen a Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes művész megkerülhetetlen, ha operettről van szó. Az énekes most új dallal jelentkezett, melynek kapcsán a Mokka vendégeként mesélt annak különleges megszületéséről.

Izgalmas története van Dolhai Attila új dalának Fotó: Metropol

A művész elárulta ugyanis, hogy rajongói és lánya ihlették a dalt.

Volt egy klub – „Dolhai Klubnak” hívjuk egymás között –, ahol jól sikerült az este és a rajongóknak szól. Gyakorlatilag kértem őket, mert vittünk oda egy ládát, hogy aki a klub végén úgy gondolja, hogy bármit üzenne nekem az beleírhat bármit és ebből majd születik egy dal. Gondoltam ez legyen egy játék közöttünk. Úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó dolog, mert lesz egy közös dalunk, ami még jobban össze tud minket kovácsolni

– mesélte a két műsorvezetőnek, Istenes Lászlónak és Iszak Eszternek.

Dolhai ezt követően kifejtette, hogy rendkívül kreatív és kedves üzeneteket kapott a rajongóktól, ugyanakkor akadtak olyanok is, akik bizony rendesen feladták nekik a leckét a dalszerzésben, hiszen olyan kihívásokkal teli szavak is felkerültek ezekre a cetlikre, mint a ribizlilekvár vagy az adjunktus.

Gyakorlatilag egyfajta kirakós játék volt a szavakat egymás mögé tenni, valamiféle tartalmat összerakni. És végső soron megszületett a dalnak a tartalma is, hogy valójában ez egy olyan kapocs az előadó és a közönsége között, ami lelki társsá tesz bennünket

– árulta el, végül hogy sikerült megbirkóznia a feladattal.

A művész azt is bevallotta, hogy hogy amikor megszületett a dal még nem gondolt arra, hogy lánya, Luca is benne legyen, azonban mégis úgy alakult, hogy ő is csatlakozott édesapjához, ő vokálozott az új szerzeményben.

Luca gyorsan fölénekelte a vokálrészt, és azt az utolsó pillanatban tettük hozzá még a klipforgatás előtt. Miközben forgattuk a klipet, akkor hirtelen ott állt mellettem a lányom és azt énekelte, hogy „te vagy a lelki társ”, és ezzel egy másik értelmet is kapott a dal…

– mondta Attila.