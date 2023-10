Karácsonyi lemezzel rukkolt elő Cher, aki úgy tűnik nem babonás. A Christmas feliratú lemezen ugyanis 13 dal kapott helyett. A 2023-as korongon több vadonatúj szerzemény mellett jó néhány leporolt, újragondolt, illetve újrahangszerelt klasszikus is felkerült a korongra. Utóbbiak közül az eddigi YouTube-nézettségek alapján az egyik legnépszerűbb a most 82 éves Darlene Love-val közösen énekelt Christmas (Baby Please Come Home). A pörgős karácsonyi dal különlegessége, hogy a két énekesnő nem most énekli először!

Fotó: NurPhoto via AFP

A kereken 60 évvel ezelőtti eredeti változatban ugyanis az akkor tizenéves Cher vokálozott Darlene mögött! Ezúttal viszont duettpartnerként álltak a mikrofon mögé.

„Darlene Love, veled, »a valaha volt egyik legnagyobb énekesnővel« énekelni, ez egy különleges csoda. Gondolj csak bele, 17 éves voltam, amikor háttérénekesként vettem részt ebben a dalban! Még mindig az adósod vagyok! Most egy teljes kört írtunk le” – jegyezte meg a friss, közös munka kapcsán Cher.