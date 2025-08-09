Mariah Carey teljesen lefagyott, amikor megtudta, mit tett Katy Perry

Mariah Careyből zseniális reakciót váltott ki, amikor megtudta, hogy Katy Perry járt az űrben. És nem, nem akkor, amikor a Blue Origin fellőtte az űrhajót — hanem most, ezen a héten, állítása szerint most hallott erről még csak először.

Mariah Carey elvan a saját kis világában, nem igazán jutnak el hozzá a másról szóló hírek. Fotó: Metropol

A Fantasy énekesnője híres arról, hogy a saját kis buborékjában él — hiszen nyilvánvalóan Mariah Carey körül forog a világ. Nem csak a Karácsony Királynője, de boldogan beismerte már azt is, hogy sokszor „fogalma sincs, milyen nap van éppen”. Szóval honnan is tudhatta volna, hogy Perry idén év elején felment az űrbe 11 perc erejéig? Pedig már majdnem négy hónap eltelt az utazás óta. A teljesen női személyzettel induló repülés április 14-én startolt, Perry pedig útközben nemcsak a turnésetlistjét mutatta be, hanem énekelt is többek között Gayle King és Kerianne Flynn társaságában. A felállást Lauren Sánchez szervezte a mostani férje, Jeff Bezos New Shepard NS-31 küldetésére, ami hamar virális és vitatott téma lett. De úgy tűnik, az ilyen hírek egyszerűen nem jutnak be Mariah Carey buborékjába. - írja a Lad Bible.

Az Obsessed énekesnője tegnap (augusztus 7-én) Scott Mills BBC Radio 2-s műsorában adott interjút, amikor a nagy leleplezés megtörtént.

Lenne kedved felmenni az űrbe?

– kérdezte a műsorvezető.

Tudod, ahogy Katy Perry is tette?

Carey láthatóan zavarodottan válaszolt: „Ő felment az űrbe?”

Mm-hmm… nem sokáig

– felelte Mills. „Hova ment?” – kérdezte az énekesnő, miközben a riporter próbálta elmagyarázni a 11 perces út logikáját. „Wow, rendben, Katy” – reagált Carey, miután megbizonyosodott róla, hogy az E.T. előadója tényleg odafent járt. – „Nem haragszom rá, ez azért elég menő.”

„Azt hiszem, én már eleget csináltam” – zárta le nevetve Carey arra a kérdésre felelve, hogy ő maga is kipróbálná-e az űrutazást.