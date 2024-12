Nem csak karácsonyi slágert tud gyártani: íme Mariah Carey ünnepi sütije

Ahogy közeledik a karácsony, egyre több embert és hírességet kap el az ünnepi hangulat. Így nem csoda tehát, hogy a karácsony királynője, Mariah Carey is elkezdte a készülődést a karácsonyra. Az All I Want For Christmas slágergyárosa ugyanis karácsonyi süteménykészítésre adta a fejét, amiről videó is készült.

Karácsonyi sütikészítésre adta a fejét – Fotó: Metropol

Az énekesnő világhírű slágere 30 évvel ezelőtt jelent meg, sikere azóta is töretlen, 2017-ig 60 millió dollár, közel 23,5 milliárd forint jogdíjat termelt számára. Háromféle klipet is készítettek hozzá.

Az elsőben Maiah Carey otthon, a családjával karácsonyozik. Akkori férje, a producer Tommy Motolla érkezik Mikulásként, és hozza az ajándékokat. A második verzió fekete-fehér, és az énekesnő a The Ronettes nevű együttes előtt tiszteleg. A harmadik pedig a dal megjelenésének 25. évfordulójára készült

– írja a Life.hu, hozzátéve, hogy ettől függetlenül az első, 1994-es verzió a legnépszerűbb, hiszen az már közel 797 millió megtekintésnél jár.

Nem csoda tehát, hogy az énekesnő minden évben lelkesen várja a decembert és az ünnepeket, aminek kapcsán most egy divatinterjúja során egy klasszikus karácsonyi sütit készített: linzert cukormázzal díszítve. A sütés azonban meglepően indult. Mariah ugyanis luxustáskájából szedte elő a hozzávalókat, az ehető glitter. A konyhai folyamatok közben pedig azt is elárulta, mi volt élete eddigi legjobb és legszebb karácsonyi ajándéka: