Mariah Carey tovább provokálja a karácsonykedvelőket

Újabb és újabb fricskákkal „hangolja” rajongóit a karácsonyi szezonra Mariah Carey. Az amerikai énekesnő augusztus másodikán jelentette be, hogy idén is karácsonyi koncertturnéra indul az Egyesült Államokban, majd egy napra rá a Las Vegas-i koncertjén a zenekara rázendített az All I Want For Christmas Is You című ünnepi slágerére – a nézők legnagyobb örömére. Ám a lelkesedés nem sokáig tartott, Mariah Carey egy sort sem énekelt a dalból, helyette megjegyezte, hogy ez még túl korai, csak poénnak szánta a dolgot, majd nyomatékosította a november 6-án induló új turnéját. Októberben pedig egy újabb vicces videóval rukkolt elő, melyben a magángépe pilótája indulna már az énekesnővel az Északi-sarkra, begyújtva a karácsonyi szezon rakétáit, de Mariah leállította, jelezve, hogy még mindig túl korai a karácsonyról beszélni. A héten pedig újabb bejegyzést tett közzé a 30. jubileumát ünnepli első karácsonyi lemeze kapcsán.

Mariah Carey már „finoman” hangolja a rajongóit a karácsonyi időszakra (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Miközben még biztosan nincs itt az ideje karácsonyi zenét hallgatni, szerettem volna megosztani veletek egy kis betekintést a MerryChristmas30-ba! Tisztelgés az eredeti lemezborító előtt, íme a négy új »All I Want For Christmas Is You« fizikai kislemezből két borító...”

– írta Instagram-oldalán az énekesnő, aki karácsonyi albumának több jubileumi változatát is előrendelhetővé tette. Ami a zenei tartalmat illeti, túl nagy varázslat egyelőre nincs, a két nagylemezes luxuskiadás második korongja tartalmazza Mariah Carey 1994-es 7 dalos karácsonyi koncertjét, mely egyébként a 25. jubileumi Merry Christmas CD-n szerepelt – igaz, nem remasterelt változatban és a cseppet sem karácsonyi Hero című ráadásdal nélkül, viszont két vadonatúj karácsonyi felvétellel és további ünnepi felvételekkel, remixekkel.

S hogy Mariah Carey szerint mikor kezdődik a karácsonyi szezon? Tavaly november 1-jét jelölte meg egy vicces videóban, melyben az énekesnőt „kiolvasztották” egy jégtömbből.