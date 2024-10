Mariah Carey magánrepülője ágyában válaszolta meg a sokakat izgató kérdést

Már augusztus elején megtréfálta rajongóit Mariah Carey, akinek Las Vegas-i koncertjén felcsendült az All I Want For Christmas Is You dallama, a kivetítőn hópelyhek hullottak, a táncosok és zenészek is bedobták magukat, mígnem a színpadra besétáló énekesnő leállította az egészet, mondván: „Még túl korai!” Majd bejelentette a 2024-es karácsonyi turnéját...

Mariah Carey megválaszolta a sokakat izgató kérdés: még nincs itt az ideje a karácsonyra hangolódásnak (Fotó: NurPhoto via AFP)

Az ünnepi turné egyébként alig egy hónap múlva november 6-án indul, a karácsony szerelmesei pedig már türelmetlenül vágják a centit. Jól tudja ezt Mariah Carey is, aki Instagram-oldalán osztott meg egy kis videót, hogy helyretegye a dolgokat. A felvételen az nekesnő látható egy magángépen fekszik az ágyban és olvas, amikor felcsendül a figyelmeztető szignál, amibe az All I Want For Christmas Is You dallama keveredik. „Utasaink, itt a kapitány beszél! Üvdözlünk a fedélzeten, Mariah! Készen állunk az indulásra az Északi-sarkra!” – szól egy hang, mire az énekesnő így felel: „Még nem! Bocs.” Majd halkan hozzáteszi: „Mindig sürget...”

Tehát a rajongóknak még várniuk kell, hogy Mariah Carey – akárcsak 2023. november 1-jén – bejelentse: itt az idő!