Már jövő héten elkezdődik a karácsonyi őrület: aki lemarad, az kimarad!

Friss bejegyzéssel jelentkezett Instagram-oldalán Mariah Carey, akinek legsikeresebb karácsonyi albuma idén 30 éves. Az egyik legnagyobb karácsonyi sláger, az All I Want For Christmas Is You előadója pedig idén is karácsonyi turnéra indul. Bár a 20 állomásos ünnepi koncertsorozat majd csak november 6-án startol el, van, ami nem várhat!

Augusztus 9-én megkezdődik Mariah Carey 2024-es karácsonyi turnéjának jegyértékesítése (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

„Még nincs itt az ideje, de izgalmas hírem van!️ A Mariah Carey: Christmas Time című, az eddigi legnagyobb ünnepi túrám 2024 november 6-tól indul és 20 várost érint! Jövő pénteken, augusztus 9-én indul a jegyértékesítés!”

– írja közösségi oldalán az énekesnő. A turné a kaliforniai Highlandből indul, de érinti többek közt Los Angelest, Dallast, Atlantát, Nashville-t, Bostont, majd december 17-én New Yorkban, a brooklyni Barclay's Arénában ér véget.

A Billboard amerikai zenei szaklap sajtóközleményre hivatkozva azt írja, a szupersztár klasszikus ünnepi dalai mellett a műsorban várhatóan más listavezetők is szerepelnek majd. Megemlítik, hogy a Christmas Time turné csak az „első a sok meglepetés közül”, amelyet Carey karácsonyi albuma 30. évfordulójának megünneplésére tervezett.

Nos, már a Mariah Carey Merry Christmas 25. évfordulós kiadása is izgalmas csemege volt, mely az eredeti album mellett egy második korongot is tartalmazott, rajta új felvételek, remixek és az énekesnő 1994-es, karácsonyi koncertjének hat dalos hanganyaga, melynek a New York-i Szent János-székesegyház adott helyszínt. Nem lennénk meglepődve, ha a 30. évfordulós kiadás egy DVD-t vagy Blu-Rayt is rejtene, mely többek közt tartalmazná a koncert videofelvételét.