Varázsolt a Mesterséges Intelligencia: Cher hangján szól az All I Want For Christmas Is You

Bombaként robbant a hír, hogy idén karácsonyi lemezzel rukkol elő Cher, ráadásul az énekesnő állítja, nem holmi giccses dalgyűjteményre, hanem hamisítatlan Cher albumra számíthatnak a rajongók. Bár túl sok részlet nem ismert, így a dallistát is homály fedi, az énekesnő megerősítette, hogy a Csendes éj nem lesz a karácsonyi korongon, ugyanakkor meglepetésduett várható. Mindezek után izgalmasan hangzik, hogy az énekesnő Cherfection By Milan nevű rajongói csatornája közzétett egy felvételt a YouTube-on, melyen Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című karácsonyi slágere Cher hangján szólal meg.

Fotó: NurPhoto via AFP

Vajon kiszivárogtatásról van szó vagy – ahogy a YouTube-csatorna gazdája állítja – a Mesterséges Intelligencia varázsolt egy nagyot?

A dalt hallgatva nehéz elhinni, hogy ilyesmire képes a Mesterséges Intelligencia, ugyanakkor, ha az ember jobban megvizsgálja a Cherfection By Milan által közzétett tartalmakat, akkor bizony kénytelen belátni, mire képes a technika. Az adott YouTube-csatornán ugyanis Cher hangján szólal meg többek közt a Queen-féle Bohemian Rhapsody, Celine Dion világslágere, a My Heart Will Go On, Bonnie Tyler sikerdala, a Holding Out For A Hero, illetve Madonna botránydala, a Like A Prayer.

A nem mindennapi karácsonyi felvételt ITT tudod meghallgatni.