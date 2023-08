Király Linda nagy dobásra készül, Mariah Carey zeneszerzőjével dolgozik együtt

Az énekesnő karrierje mérföldkőhöz érkezett: Budapesten találkozott Ben Margulies zeneszerzővel, aki többek között Mariah Carey első lemezét és a világsztár legnagyobb slágereit írta. Ha Linda is kap egy „All I Want For Christmas"-hoz hasonló gigaslágert, akkor az a csillagos égig repítheti.