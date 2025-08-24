VV Seherezádé elárulta kisbabája nevét: Vasvári Vivien és Herceg is ezt választotta

Kultsár Vivien Seherezádé kisfia a napokban született meg, azóta pedig a sztáranyuka titkolni sem tudja a boldogságát. VV Seherezádé Facebook-oldalán nem csak fotókat mutatott a piciről, de a nevét is elárulta, ami egy cseppet sem mindennapi választás, bár a sztárvilágban akadnak olyan szülők, akik éppúgy különleges neveket adtak a gyerekeiknek. Mutatjuk a legnépszerűbbeket!

VV Seherezádé fia a Kultsár Noah Liam nevet kapta, úgy tűnik ez igen trendi a sztárok között (Fotó: Facebook)

Az egykori valóságshow sztár fia a Kultsár Noah Liam nevet kapta, ami bár hazánkban nem igazán megszokott, de a celebszülők körében igencsak közkedvelt, különösen a külföldi hangzása miatt.

VV Seherezádé és Vasvári Vivien ízlése nagyon hasonló

Úgy tűnik az egykori luxusfeleség szívéhez is nagyon közel áll ez a férfi keresztnév, ugyanis legkisebb gyermeke szintén a Liam nevet viseli. De Bodnár Zsigmond és Vasvári Vivien idősebbik fia is külföldi nevet kapott, hiszen őt Bodnár Colinnak hívják, a sztáranyuka idősebb gyermekei pedig az Edward és az Ariana keresztnevet viselik, ami persze már csak azért is kézenfekvő, mert négy gyermekéből három Amerikában született.

Herceg Dávid és Pál Bianka is így gondolkodtak

A zenész és felesége immár egy négyéves fiú és egy fél éves kislány büszke szülője, akik szintén angolszász hangzású nevet viselnek. Herceg kisfia úgyszintén Noah, akárcsak VV Seherezádé gyermeke, míg a húga a Herceg Sarah nevet kapta.

Vajna Tímea kislánya is gyönyörű nevet kapott

Hatalmas meglepetésként jelentette be év elején Andy Vajna özvegye, hogy sok év küzdelem után béranya által anyuka lett, és ezzel egy időben ő maga is várandós. Palácsik-Ráthonyi Tímea kisfia a Ben nevet kapta, ami komoly jelentőséggel bír, ugyanis arra utal, hogy mennyire szurkoltak azért, hogy az embrió „bent maradjon” és megfoganjon. Ezek után most nyáron Vajna Timi kislánya is megszületett, akit ő maga hordott ki, és aki a Hailey névre hallgat.

Szarvas Andi kislánya neve miatt kapott beszólásokat

Az egykori szépségkirálynő is idén tavasszal adott életet gyermekének, egy gyönyörű kislánynak, aki igazán különleges nevet kapott. A picit Kaszás Zinának keresztelték, ami miatt a sztáranyuka rengeteg negatív kommentet kapott, többek között azért is, mert a Zina az iszlámban kifejezetten negatív jelentéssel bíró szó. Ennek ellenére Andi imádja a választását, és reméljük, a kicsi is így érez majd, amikor felnő!