Igazi bébibumm jön a magyar sztárvilágban: ők mind babát várnak!

Lola úgy érezte, hogy madarat lehet fogatni vele azon a napon, amikor kiderült, hogy hamarosan egy baba érkezik a családba. Ez talán természetes is lenne minden leendő anyuka esetében, ám a műsorvezetőnél hatványozottan igaz, hiszen korábban letaglózták őt az egyik orvosa szavai. A doki ugyanis azt találta neki mondani, hogy öreg a terhességhez, ha kívülről nem is, hát belülről biztosan.

Lola a babavárás minden percét élvezi Fotó: Facebook

Lola mégis úgy döntött a párjával, hogy így is belevágnak a családalapításba – tudván, érezvén, hogy csak hamis diagnózis lehet, amit kapott.

„Az első trimeszter nehéz volt: csak aludtam, semmihez nem volt erőm, és nagyjából csak gránátalmát tudtam enni. Amikor megtudtam, hogy babát várok, nagyon boldog voltam és nyugodt, aztán persze jött az érzelmi hullámvasút a hormonok hatására, hiszen borzasztóan nagy felelősség az anyaság, hiába vágytam rá. Aztán jött egy szorongásos időszak, akkor igazán nem is voltam önmagam. De már jól vagyok mentálisan és fizikálisan is: a párom, a családunk és a barátaim vigyáznak rám, minden a helyére került. Tudom, hogy sokan évekig küzdenek, hogy babájuk lehessen, nekünk pedig hatalmas ajándék, hogy nagyon gyorsan sikerült”

– mesélte a már 8. hónapban járó Lola a Hot! magazinnak, azóta pedig az is kiderült, hogy kislányt vár.

Nemcsak Lola vár babát: VV Seherezádé néhány hét múlva világra hozza első gyermekét

VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien kisfiút vár Fotó: Mediaworks-archív

Kultsár Vivien Seherezádé, akit a nagyközönség VV Seherezádéként ismert meg, most életének egyik legmeghatározóbb időszakát éli, első gyermekét várja. Az elmúlt hónapok során követői végigkísérhették kismamaságát az Instagram-oldalán keresztül, ahol örömteli, boldog pillanatokat osztott meg férjével.

Kultsár Vivien jelenleg a 33. hétben jár, és bár boldogan várja kisfia érkezését, bejegyzésében arról is írt, hogy egyre nehezebben viseli a terhesség fizikai megpróbáltatásait.

Már nagyon nehéz vagy nekem, de vannak bőven szép emlékeink, és még próbálom tartani magam

– fogalmazott meghatóan VV Seherezádé, akinek kisfia lesz, és már a nevét is tudják: Kultsár Noah Liam lesz a pici neve.