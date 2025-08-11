RETRO RÁDIÓ

Igazi bébibumm jön a magyar sztárvilágban: ők mind babát várnak!

A babavárás a párok életének egyik legszebb időszaka. Nincsenek ezzel másként hírességeink sem, akik közül többen életük legszebb kalandja előtt állnak. Összeállításunkban bemutatjuk, hogy Lola mellett kik azok a magyar sztárok, akik hamarosan szülővé válnak.

Szerző: Doris
Létrehozva: 2025.08.11. 10:30
Módosítva: 2025.08.11. 12:09
VV Seherezádé Tuvic Aleksandra Sydney van den Bosch család baba

Lola úgy érezte, hogy madarat lehet fogatni vele azon a napon, amikor kiderült, hogy hamarosan egy baba érkezik a családba. Ez talán természetes is lenne minden leendő anyuka esetében, ám a műsorvezetőnél hatványozottan igaz, hiszen korábban letaglózták őt az egyik orvosa szavai. A doki ugyanis azt találta neki mondani, hogy öreg a terhességhez, ha kívülről nem is, hát belülről biztosan.

baba Lola
Lola a babavárás minden percét élvezi Fotó: Facebook

Lola mégis úgy döntött a párjával, hogy így is belevágnak a családalapításba – tudván, érezvén, hogy csak hamis diagnózis lehet, amit kapott.

„Az első trimeszter nehéz volt: csak aludtam, semmihez nem volt erőm, és nagyjából csak gránátalmát tudtam enni. Amikor megtudtam, hogy babát várok, nagyon boldog voltam és nyugodt, aztán persze jött az érzelmi hullámvasút a hormonok hatására, hiszen borzasztóan nagy felelősség az anyaság, hiába vágytam rá. Aztán jött egy szorongásos időszak, akkor igazán nem is voltam önmagam. De már jól vagyok mentálisan és fizikálisan is: a párom, a családunk és a barátaim vigyáznak rám, minden a helyére került. Tudom, hogy sokan évekig küzdenek, hogy babájuk lehessen, nekünk pedig hatalmas ajándék, hogy nagyon gyorsan sikerült”

mesélte a már 8. hónapban járó Lola a Hot! magazinnak, azóta pedig az is kiderült, hogy kislányt vár.

Nemcsak Lola vár babát: VV Seherezádé néhány hét múlva világra hozza első gyermekét

VV Seherezádé
VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien kisfiút vár Fotó: Mediaworks-archív

Kultsár Vivien Seherezádé, akit a nagyközönség VV Seherezádéként ismert meg, most életének egyik legmeghatározóbb időszakát éli, első gyermekét várja. Az elmúlt hónapok során követői végigkísérhették kismamaságát az Instagram-oldalán keresztül, ahol örömteli, boldog pillanatokat osztott meg férjével. 

Kultsár Vivien jelenleg a 33. hétben jár, és bár boldogan várja kisfia érkezését, bejegyzésében arról is írt, hogy egyre nehezebben viseli a terhesség fizikai megpróbáltatásait.

Már nagyon nehéz vagy nekem, de vannak bőven szép emlékeink, és még próbálom tartani magam

 – fogalmazott meghatóan VV Seherezádé, akinek kisfia lesz, és már a nevét is tudják: Kultsár Noah Liam lesz a pici neve.

Sydney van den Bosch élő adásban jelentette be terhességét

Sydney van den Bosch
Sydney van den Bosch ajtaján is először kopogtat idén a gólya Fotó: TV2

A kismama számára cseppet sem volt egyszerű az elmúlt néhány év. Először a daganatra való erős hajlama miatt kétoldali maszektómiát csináltatott, majd kiderült, tönkrement a házassága és elvált férjétől. Ám szerencsére újra rátalált a szerelem, és Sydney van den Bosch férje oldalán végre boldog, ám a családalapítás cseppet sem volt egyszerű számukra. Ám most úgy tűnik, beváltak a kezelések, hiszen a modell anyai örömök elé néz. 

Sydney van den Bosch A Nagy Duettben jelentette be, hogy hamarosan bővül a családja. Kislányt vár.

„Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki azon dolgozott, hogy ezt a kis pocaklakót eltüntessük hétről hétre, hogy ebből ne érezzünk se előnyt, se hátrányt. Hát, azért nem volt könnyű sokszor, az én hangulatom is ingadozott” – vallotta be Sydney van den Bosch, aki Instagram-oldalára is kitett egy gyönyörű fotót, melyen párjával összebújva látható.

„MOM+DAD 2025” – festették rá a felújítás közben falukra, ami elárulja, hogy idén szülőkké válnak.

Ha érdekel, hogy néz ki Sydney nagy pocakkal, kattints ide!

Tuvic Aleksandra is babát vár

Kőgazdag Szandi, Tuvic Aleksandra
Tuvic Alexandra hamarosan anya lesz Fotó: Origo

Hatalmas örömhírt jelentett be a semmiből áprilisban Tuvic Aleksandra, akit a Kőgazdag Fiatalok című realitynek köszönhetően ismert meg az ország igazán, ám még korábban szerepelt abban A Nagy Ő-ben, amiben a kajakos Tóth Dávid rózsáiért ment a cicaharc. 

Pocakos fotója bizony nagy meglepetést okozott, hiszen korábban semmit nem árult el a családalapítással kapcsolatos terveiről. A Kőgazdag Fiatalok sztárja nem sokkal az örömteli bejelentés után egy másik hírt is megosztott: visszavonul a nyilvánosság elől egy időre. A Borssal azonban még kivételt tett, és elárulta, miért hozta meg ezt a drasztikus döntést.

„Nem akarom, hogy a gyermekem a médiában szerepeljen, addig, ameddig esetleg ő úgy nem dönt. Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk, de úgy döntöttünk, hogy egyelőre szeretnénk megtartani mindezt magunknak és a családunknak, barátainknak” – írta meg lapunknak Tuvic Aleksandra, aki szerint a lényeg az, hogy minden rendben van velük, valamint természetesen nagyon várják a kisbabát.

Barbee-nál ismét bővül a család

Bata Adrienn, azaz Barbee nemrég egy fotósorozattal adta hírül az Instagram-oldalán, hogy ismét bővül a családjuk, ugyanis várandós a második gyermekével.

„Idén emeljük a tétet... érkezik a kistesó!”

– fogalmazott a családjával közös fotók mellett az énekesnő.

A posztból kiderül, hogy Barbee ezúttal kisfiút hord a szíve alatt. Kislánya, Zoé 2022 novemberében jött világra.

 

