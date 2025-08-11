Igazi bébibumm jön a magyar sztárvilágban: ők mind babát várnak!

A babavárás a párok életének egyik legszebb időszaka. Nincsenek ezzel másként hírességeink sem, akik közül többen életük legszebb kalandja előtt állnak. Összeállításunkban bemutatjuk, hogy Lola mellett kik azok a magyar sztárok, akik hamarosan szülővé válnak.
Lola úgy érezte, hogy madarat lehet fogatni vele azon a napon, amikor kiderült, hogy hamarosan egy baba érkezik a családba. Ez talán természetes is lenne minden leendő anyuka esetében, ám a műsorvezetőnél hatványozottan igaz, hiszen korábban letaglózták őt az egyik orvosa szavai. A doki ugyanis azt találta neki mondani, hogy öreg a terhességhez, ha kívülről nem is, hát belülről biztosan.
Lola mégis úgy döntött a párjával, hogy így is belevágnak a családalapításba – tudván, érezvén, hogy csak hamis diagnózis lehet, amit kapott.
„Az első trimeszter nehéz volt: csak aludtam, semmihez nem volt erőm, és nagyjából csak gránátalmát tudtam enni. Amikor megtudtam, hogy babát várok, nagyon boldog voltam és nyugodt, aztán persze jött az érzelmi hullámvasút a hormonok hatására, hiszen borzasztóan nagy felelősség az anyaság, hiába vágytam rá. Aztán jött egy szorongásos időszak, akkor igazán nem is voltam önmagam. De már jól vagyok mentálisan és fizikálisan is: a párom, a családunk és a barátaim vigyáznak rám, minden a helyére került. Tudom, hogy sokan évekig küzdenek, hogy babájuk lehessen, nekünk pedig hatalmas ajándék, hogy nagyon gyorsan sikerült”
– mesélte a már 8. hónapban járó Lola a Hot! magazinnak, azóta pedig az is kiderült, hogy kislányt vár.
Kultsár Vivien Seherezádé, akit a nagyközönség VV Seherezádéként ismert meg, most életének egyik legmeghatározóbb időszakát éli, első gyermekét várja. Az elmúlt hónapok során követői végigkísérhették kismamaságát az Instagram-oldalán keresztül, ahol örömteli, boldog pillanatokat osztott meg férjével.
Kultsár Vivien jelenleg a 33. hétben jár, és bár boldogan várja kisfia érkezését, bejegyzésében arról is írt, hogy egyre nehezebben viseli a terhesség fizikai megpróbáltatásait.
Már nagyon nehéz vagy nekem, de vannak bőven szép emlékeink, és még próbálom tartani magam
– fogalmazott meghatóan VV Seherezádé, akinek kisfia lesz, és már a nevét is tudják: Kultsár Noah Liam lesz a pici neve.
A kismama számára cseppet sem volt egyszerű az elmúlt néhány év. Először a daganatra való erős hajlama miatt kétoldali maszektómiát csináltatott, majd kiderült, tönkrement a házassága és elvált férjétől. Ám szerencsére újra rátalált a szerelem, és Sydney van den Bosch férje oldalán végre boldog, ám a családalapítás cseppet sem volt egyszerű számukra. Ám most úgy tűnik, beváltak a kezelések, hiszen a modell anyai örömök elé néz.
Sydney van den Bosch A Nagy Duettben jelentette be, hogy hamarosan bővül a családja. Kislányt vár.
„Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki azon dolgozott, hogy ezt a kis pocaklakót eltüntessük hétről hétre, hogy ebből ne érezzünk se előnyt, se hátrányt. Hát, azért nem volt könnyű sokszor, az én hangulatom is ingadozott” – vallotta be Sydney van den Bosch, aki Instagram-oldalára is kitett egy gyönyörű fotót, melyen párjával összebújva látható.
„MOM+DAD 2025” – festették rá a felújítás közben falukra, ami elárulja, hogy idén szülőkké válnak.
Hatalmas örömhírt jelentett be a semmiből áprilisban Tuvic Aleksandra, akit a Kőgazdag Fiatalok című realitynek köszönhetően ismert meg az ország igazán, ám még korábban szerepelt abban A Nagy Ő-ben, amiben a kajakos Tóth Dávid rózsáiért ment a cicaharc.
Pocakos fotója bizony nagy meglepetést okozott, hiszen korábban semmit nem árult el a családalapítással kapcsolatos terveiről. A Kőgazdag Fiatalok sztárja nem sokkal az örömteli bejelentés után egy másik hírt is megosztott: visszavonul a nyilvánosság elől egy időre. A Borssal azonban még kivételt tett, és elárulta, miért hozta meg ezt a drasztikus döntést.
„Nem akarom, hogy a gyermekem a médiában szerepeljen, addig, ameddig esetleg ő úgy nem dönt. Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk, de úgy döntöttünk, hogy egyelőre szeretnénk megtartani mindezt magunknak és a családunknak, barátainknak” – írta meg lapunknak Tuvic Aleksandra, aki szerint a lényeg az, hogy minden rendben van velük, valamint természetesen nagyon várják a kisbabát.
Bata Adrienn, azaz Barbee nemrég egy fotósorozattal adta hírül az Instagram-oldalán, hogy ismét bővül a családjuk, ugyanis várandós a második gyermekével.
„Idén emeljük a tétet... érkezik a kistesó!”
– fogalmazott a családjával közös fotók mellett az énekesnő.
A posztból kiderül, hogy Barbee ezúttal kisfiút hord a szíve alatt. Kislánya, Zoé 2022 novemberében jött világra.
