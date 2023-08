Fagyikülönlegességekkel rukkolt elő Cher, több ötlete házilag is megvalósítható

Elképesztő fagyikülönlegességekkel rukkolt elő Cher, aki a fagylaltforradalmár Giapóval közösen álmodta meg a Cherlatót. Az amerikai énekesnő nevével és képmásával díszített fagyik kínálatában bátran keveredik a pisztácia és a narancstorta ízvilág, de tölcsérbe került Cher édesanyja sajttortájának íze is.

Fotó: NurPhoto via AFP

Bár mindezek egyelőre csak a Los Angelesben közlekedő fagyiskocsin keresztül érhetők el, több, házilag is megvalósítható ötletet érdemes lehet átvenni a Cher-féle fagyirepertoárból.

Ha nem is az arany csokoládéval díszített tölcsérre gondoltunk (bár hazánkban is kínált az egyik édességgyártó arany csokis nápolyikülönlegességet), de például a kávéfagyi tetejére helyezett fánk izgalmasan hangzik, a vattacukorral megbolondított fagyi is ínycsiklandozónak tűnik, akárcsak a fagyasztott málnaszemekkel borított fagyigombóc.