„Máig bennem maradt a megakadás élménye” – Pál Tamás vallomása a karrierjéről és apaságáról

Tizennyolc éve szinkronizál, de máig hiányzik neki a színpad, az éneklés és a közönség tapsa. Pál Tamás most először beszélt őszintén arról, hogy apja nem támogatta őt a művészi kiteljesedésében, ő maga pedig apaként sokszor nem állt a helyzet magaslatán.

Pál Tamás szinkronszerepek színes repertoárját tudhatja a háta mögött (Fotó: Markovics Gábor)

Pál Tamás új ajtókat nyitna életében

Pál Tamás a Megasztár második évadának egykori felfedezettjeként indult karrierútján, de akkor nem kapaszkodott fel a hirtelen jött siker hullámaira, és máig úgy érzi, nem futotta végig azt az utat, ami akkor előtte állt. Szinkronhangként már 18 éve dolgozik, hétfőtől péntekig a stúdióban keresi a kenyerét, a háttérben azonban visszatérő hiányérzet munkálkodik benne, hogy nem lép ki újra a nyilvánosság elé.

Alapvetően színészként tekintek magamra, bár az ország énekesként ismert meg

– mesélte Pál Tamás színész, aki a Palikék Világában árulta el: a szinkron már nem ad számára akkora kihívást, mint korábban.

Bár a munkája izgalmas – egyik nap King Kong-, másik nap Mission: Impossible-szereplő –, ő inkább úgy érzi, szüksége lenne komolyabb kihívásokra, a komfortzónán kívülre merészkedni.

Tamás bevallotta, a Megasztár után rossz kezekbe került, rossz menedzserekkel, és a nagy áttörés nem jött el. Ekkoriban elmondása szerint tudatosan inkább a szinkronmunkát választotta.

A Megasztár nagy kezdőlökés volt, de nem vittem végig. Máig bennem maradt a megakadás élménye

– mondta.

Egy műtéti beavatkozás után napokig nem érhette fény a szemét (Fotó: Markovics Gábor)

Szülői felismerések, apai beismerések

Magánéletében is jöttek a fordulatok. Nem sokkal a tehetségkutató után apa lett, bár fia érkezése nem volt tervezett. Pál Tamás gyereke ma már 19 éves, informatikát tanul, szeptemberben egyetemre megy.

Kevés időt töltöttem vele, többet kellett volna. Ott vagyok neki, ha segítség kell, de sokszor a saját feje után megy

– vallotta be, nem titkolva, hogy nem a legbüszkébb az apai teljesítményére.

Családi hátteréről is őszintén beszélt: édesanyja mindig támogatta, édesapja viszont sosem fogadta el művészi útkeresését.

Az utolsó két évben még jobban eltávolodtunk egymástól. Nekem ő mindig olyan volt, mintha legalább egy évszázaddal korábban született volna.

Tamás most új korszakra készül: szeretne visszatérni a színpadra, énekesként és színészként is. Ehhez külsőleg is nagy elhatározásra jutott nemrég: alsó szemhéjplasztikán esett át, hogy frissebbnek lássák a válogatásokon.

Volt, hogy rám néztek, és azt gondolták, bulikban élek éjszakákon át. Nevettem rajta, de emiatt nem jutottam tovább.

Ma már nemcsak a hangjával akar jelen lenni, hanem újra a reflektorfényre vágyik. „Most több erő van a kezemben, mint akkor” – mondta elszántan, hozzátéve, hogy végre készen áll bepótolni mindazt, amit 20 éve félbehagyott.