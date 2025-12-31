RETRO RÁDIÓ

Gólyahír! Mádai Vivien 11 év után ismét kisbabát vár

Az egykori műsorvezető az Instagramon jelentette be az örömhírt. Mádai Vivien ismét az anyaság örömei elé néz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 09:40
Mádai Vivien várandós Instagram

Mádai Vivien egy Karinthy Frigyes idézettel jelentette be, hogy bővül a családja. Rengeteg gratuláció érkezett a bejelentés alá.

Mádai Vivien ismét anyai örömök elé néz
Mádai Vivien ismét anyai örömök elé néz 
Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

Mádai Vivien ismét kisbabát vár

Mádai Vivien egy diszkrét bejegyzésben árulta el a követőinek, hogy kisbabát vár. A Mokka egykori műsorvezetője a születendő gyermeke mellett már egy kisfiúnak is életet adott, Zénó idén töltötte be a 11. életévét. Vivi egy Karinthy Frigyes idézettel osztotta meg Instagramon a hatalmas hírt, ahol elhalmozták gratulációkkal és rengeteg sok jó kívánsággal.

– Aranka kérem, a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket!

- írta a bejyegzés alá, amelyet IDE kattintva lehet megtekinteni.

