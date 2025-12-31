Gólyahír! Mádai Vivien 11 év után ismét kisbabát vár

Mádai Vivien egy Karinthy Frigyes idézettel jelentette be, hogy bővül a családja. Rengeteg gratuláció érkezett a bejelentés alá.

Mádai Vivien ismét anyai örömök elé néz

Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

Mádai Vivien ismét kisbabát vár

Mádai Vivien egy diszkrét bejegyzésben árulta el a követőinek, hogy kisbabát vár. A Mokka egykori műsorvezetője a születendő gyermeke mellett már egy kisfiúnak is életet adott, Zénó idén töltötte be a 11. életévét. Vivi egy Karinthy Frigyes idézettel osztotta meg Instagramon a hatalmas hírt, ahol elhalmozták gratulációkkal és rengeteg sok jó kívánsággal.

– Aranka kérem, a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket!

