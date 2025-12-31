Gólyahír! Mádai Vivien 11 év után ismét kisbabát vár
Az egykori műsorvezető az Instagramon jelentette be az örömhírt. Mádai Vivien ismét az anyaság örömei elé néz.
Mádai Vivien egy Karinthy Frigyes idézettel jelentette be, hogy bővül a családja. Rengeteg gratuláció érkezett a bejelentés alá.
Mádai Vivien ismét kisbabát vár
Mádai Vivien egy diszkrét bejegyzésben árulta el a követőinek, hogy kisbabát vár. A Mokka egykori műsorvezetője a születendő gyermeke mellett már egy kisfiúnak is életet adott, Zénó idén töltötte be a 11. életévét. Vivi egy Karinthy Frigyes idézettel osztotta meg Instagramon a hatalmas hírt, ahol elhalmozták gratulációkkal és rengeteg sok jó kívánsággal.
– Aranka kérem, a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket!
- írta a bejyegzés alá, amelyet IDE kattintva lehet megtekinteni.
