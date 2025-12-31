Jákob Zoltán harsogó cigányzenével szórakoztatta a nyaralókat Thaiföldön

Jákob Zoltán december 26-án bejelentkezett Thaiföldről, Phuket szigetéről, és azóta rendületlenül posztol, osztja meg a videóit, képeit a közösségi médiában.

Jákob Zoltán fia is a családdal tartott a turistaparadicsomba

Fotó: Facebook / Jákob Zoltán

Az üzletembert erre az útra elkísérte volt felsége, Ungár Katalin, ő is feltűnik a legfrissebb videóban. Ezen az látszik, hogy az üzletember feltekeri a hangerőt, harsog a cigányzene a hajóról, miközben akadnak turisták, akik táncolnak a tenger vizében. Több hajó is kikötött ugyanazon a helyen: azt nem tudni, meddig vállalta a DJ szerepét a TV2 Nagy Ő-je, de láthatóan akadt pár ember, akinek tetszett.

Jákob Zoltánnak nem ez az első útja Délkelet-Ázsiában, idén már volt Phuketen, de ugyanúgy élvezi, mintha nem járt volna arrafelé. A Maya Bay Thaiföld egyik leghíresebb helye, Phi Phi szigetén található öböl, amely A part című filmből is ismert lehet, ott is járt volt feleségével.

Tenger, napsütés, kékség mindenhol. Gyümölcsök, mosolyok… Lehet, hogy a paradicsom is ilyesmi…

– írta egy korábbi posztjában.

Jákob Zoltán vagyona óriási, így a nyaralás is fényűző volt

Tavaly decemberben sem maradt itthon a nagy hidegben: igazi nagy mozaikcsaláddal utazott el a Seychelle-szigetekre 2024 végén. A milliárdossal tartott többek között a fia, az ő menyasszonya, az idősebb lánya és párja, valamint kisebbik lánya.

„Nyolcan voltunk négy villában, de mindig összejártunk a miénkbe, ott volt a bandázás. Ebben a térségben az év vége egy kiszámíthatatlan esős időszak, de szerencsére megúsztuk a rossz időt. Azért döntöttünk a Seychelle-szigetek mellett, mert a fiamnak különösen tetszett a burjánzó természet. Nem csak egy lapos, homokos strand egy kis szigettel, hanem van hegy, gránit sziklák és sűrű növényzet, illetve egy erős madárvilág is.

Ehhez képest Maldív egy romantikusabb hely, ott nincs ennyi természetközeliség.

Nyolc napot voltunk kint, de ez az idő nagy százalékban aktív pihenés volt” – mesélte akkor a Borsnak az üzletember, aki rendszeresen jótékonykodik.