Erdélyi Mónikának összejött az, amiről a legtöbb magyar csak álmodozik – Videó

Erdélyi Mónika éppen a napokban számolt be a Metropolnak New York-i útjáról, ami feltehetően minden földi ember bakancslistáján ott szerepel.

Erdélyi Mónika és Molli a hálaadás napi meneten Fotó: YouTube

„Egyszerűen gyönyörű volt. Nem lehet szavakba önteni a látványt. Minden ki volt díszítve, világítva. Elképesztően látványos az ünnepek alatt New York.

Már beszéltünk is róla Mollival, hogy visszamegyünk valamikor

– áradozott lapunknak még pénteken a híresség, aki azóta már a második, hosszabb videót is megosztott a YouTube-csatornáján.

Mónika és Molli a második napon New York belvárosa, vagyis Manhattan felé vették az irányt, hiszen a Central Parktól indult az idei hálaadási menet, melybe ők is becsatlakoztak. A műsorvezető igazi gyermeki áhítattal csodálkozott rá a hatalmas figurák formájában megjelenő mesehősökre, musical- és reklámszereplőkre. A látvány és a tömeg önmagáért beszél.

A két utazó már a „kedvenc helyüket” is megtalálta a hatalmas városban. Természetesen a folyamatosan villódzó és fényárban úszó Times Square lett az, ahol mindent is láttak, ami annyira jellegzetessé teszi New York talán leghíresebb sugárútját. Az erről készült rövid videóban láthatunk például egy hiányos öltözetű countryzenészt, de feltűnik egy hatalmas plüssmackó és egy Mikulás–Grincs kombóba bújtatott fickó is. Ja, és ott ballag komótosan maga Optimus fővezér is, így Mónikáék és persze a világ is biztonságban tudhatta magát aznap.