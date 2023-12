"Nem lehet szavakba önteni" - nagy hírről mesélt a Metropolnak Erdélyi Mónika

Erdélyi Mónika már egy jó ideje egyedül neveli lányát. Nemrég pedig közös projektbe vágtak. Lelkesen gyártják az utazós vlogokat YouTube csatornájukra. Legutóbbi úti céljuk New York volt, mivel mindketten látni szerették volna Amerikát ünnepi öltözetben. Habár kiruccanásuknak más apropója is volt, méghozzá Mónika lánya, Molli születésnapja. A nagylány 16 éves lett novemberben, így egyfajta ajándékként is megélhette a kéthetes utazást.

Amerikába eljutni amúgy is nagy álmunk volt már. Az időpontot pedig azért időzítettük télre, mert így összeköthettük a hálaadást, a karácsonyt és Molli szülinapját.

– kezdte lapunknak az anyuka.

Egyszerűen gyönyörű volt. Nem lehet szavakba önteni a látványt. Minden ki volt díszítve, világítva. Elképesztően látványos az ünnepek alatt New York. Már beszéltünk is róla Mollival, hogy visszamegyünk valamikor.

– tette hozzá.

Érdekes ajándékot adott lányának Erdélyi Mónika, New York-ba utaztak (Fotó: Bors)

„Nem halt ki az udvariasság”

Mónika szinte áradozott az amerikaiak modoráról. Sok rosszat hallottak róluk, de annál több pozitív benyomással tértek haza. Már szinte úgy fogalmazott, hogy az elvárásaikhoz képest nem történt semmi.

Nagyon kedves volt mindenki. Ott még egyáltalán nem halt ki az udvariasság. Pedig mi az ellenkezőjére számítottunk, és arra, hogy megpróbálnak majd többször is kirabolni. Szerencsére erre nem volt példa.

– mondta, majd megpróbálta ezt egy történettel is szemléltetni:

„A metrón odajött hozzánk egy idősebb hölgy, hogy megkérdezze honnan érkeztünk. Mondtuk, hogy magyarok vagyunk, aztán megdicsérte a kalandvágyunkat, mert meglepődött milyen messziről jöttünk. Ajánlott pár klassz programot, és utána halkan megjegyezte, hogy az értékeinkre figyeljünk nagyon.”

Tehát megalapozott volt Mónikáék előítélete, de mégis az ellenkezője bizonyosodott be.

A közlekedéssel meggyűlt a bajuk

A közlekedéssel viszont meggyűlt a bajuk. Számítottak rá, hogy autózni nem lesz értelme, de a metrózás is eleinte megijesztette őket.

Biztosan van vagy 30 metróvonal. Igaz, hogy jól ki vannak építve, de így is nehéz volt tájékozódnunk.

– vallotta be a sztáranyuka. Zavaró volt számukra az óriási forgatag is. New York mindig tele van emberekkel, és ezt most megtapasztalhatták. Sajnos a nagy távolságok miatt a legtöbb helyi is metrózik, ami még látványosabbá teszi a zsúfoltságot egy turistának.

Következő állomás

Legközelebb Bécsbe látogat el az anya-lánya páros. Ez csak pár napos utazás lesz, nem is igazán számolják a projektjük részének. A januári terveket már annál inkább. Gondolkodnak rajta, hogy Tenerifére menjenek néhány hétre. Kicsit egzotikusabb, és melegebb helyet céloznának meg, a tengert viszont nem szeretik, inkább az óceánpart jöhet szóba.

Eddig ahányszor tengerben fürödtünk, megcsípett minket valami. Ez olyan, mint egy átok.

– mondta nevetve Mónika.