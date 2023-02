Ízek orgiája: így falta fel Amerikát Erdélyi Mónika - Videó!

Az egyik legismertebb hazai talk show háziasszonya, Erdélyi Mónika és lánya videóra vették, mi mindent ettek meg amerikai látogatásuk során.

Fotó: YouTube

Erdélyi Mónika szeret enni, ami rendben is van, hiszen a magyar ember már csak ilyen. A műsorvezető és lánya, Molli természetesen nem csak az éttermeket, gyorsbüféket és utcai árusokat látogatta meg amerikai útja során, de tagadhatatlan, hogy be-betért ide-oda, egy-egy falatra. És ha már betértek, fel is vették mindazt, amit megettek. A rövidke beszámolókból most egy nagyobb, 25 perces összesítés került fel Erdélyi Mónika saját YouTube csatornájára - írja a Ripost.

A videóból kiderül, mit ettek érkezésük után, majd valóra vált egy álmuk azzal, hogy beültek egy Rodeo Drive-i luxusétterembe. Később betértek egy emblematikus, amerikai reggelizőbe, de ettek fánkot, tacót, hamburgert, tücsköt-bogarat és még egy csomó mindent is...