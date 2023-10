Döbbenetes fotó került ki Erdélyi Mónikáról, rá se lehet ismerni

Erdélyi Mónika mindig is kalandvágyó ember volt, ha lehetősége adódik, bátran kipróbál extrémsportokat, különleges ételeket, de szívesen fedez fel új helyszíneket is, ahol előtte még sosem járt. Talán ezért sem meglepő, hogy most egy olyan felkérésre mondott igent, amiről az elején biztosan nem tudhatta, hogy milyen végeredménnyel zárul.

Erdélyi Mónika és lánya, Molli. (Fotó: Erdélyi Mónika)

Ijesztő külső

A műsorvezető nagy gondot fordít a megjelenésére, ami érthető, hiszen az élete nagy részét a reflektorfényben tölti. A haja, a sminkje mindig makulátlan, de nem ijed meg akkor sem, ha olyan külsőt kell öltenie, ami merőben eltér a tőle megszokottól. Mónika nagyon szereti az ünnepeket, a Halloween az egyik kedvence, ezen a napon különleges programokra látogat, illetve többször is megmutatta már magát ijesztő sminkben is. Például így:

Mónika nem fél elmaszkírozni magát. (Fotó: Erdélyi Mónika)

Pár nap múlva Halloween, mi már nagyon készülünk! Izgalmas programokat tervezünk, parti nálunk, parti máshol, de ha van jó programötletetek, amit mi nem vettünk észre, azt is szívesen fogadjuk!

– írta minap a közösségi oldalán, ahol ekkor még nem árulta el, hogy pontosan hova készülnek a lányával, Mollival. A kérdésre az a friss fotó adhat választ, amit péntek reggel egy ismert fotós osztott meg a Facebook oldalán. Csányi István fotográfus bejegyzése szerint egy merész és közel sem hétköznapi sminket próbáltak ki a műsorvezetőn, akiről ezután profi fotók is készültek. Hogy milyenek? Szóban nehéz összefoglalni a látványt, legyen annyi elég, hogy aki először rápillant, nem biztos, hogy egyből felismeri az ország kedvencét. Mónika ugyanis olyan lett, mint egy mesebeli jótündér...