Megjelent a temetésen Schmuck Andor titkos párja

Úgy tűnik, bár szerelmi élete soha nem volt nehézségektől mentes, Schmuck Andort élete utolsó három évében megtalálta a szerelem. Miközben barátai búcsúznak a politikustól a Fiumei úti sírkertben, egy rejtélyes, fekete kalapos szőke hölgy is megjelent a helyszínen. Ő nem csak egy barátot, de egy szerelmet is gyászol ezen a fekete napon.

Schmuck Andor szerelme, Kinga Fotó: Bors

Kingát három évvel halála előtt ismerte meg a politikus, a nő az utolsó lehelletéig támogatta őt.

Schmuck Andor kétszer nősült, először 2009-ben, majd tíz évvel később. Mindkét házasság két éven belül válással végződött - írja a Bors. Korábban elmesélte, hogy az első feleségét 10, a második feleségét pedig 14 nap ismeretség után vette el. "Úgy voltam vele, hogy ne rontsuk el a kapcsolat legjobb részét azzal, hogy nem vagyunk házasok" - vallotta.

Első esküvőjét egy vidámparkban tartotta meg, nem szokványos ételekkel várva a násznépet: virsliből, vattacukorból és a parkban megszokott édességekből választhatott a több, mint ezer meghívott. Válása sem zajlott hagyományosan, ugyanis, amint a bíróság megállapította a válást, egy szimfonikus zenekar zendített rá a Time To Say Goodbye című dalra. Az, hogy nem vállalt gyereket, részéről tudatos döntés volt. „Nagyon hamar felismertem, hogy egy gyerek hatalmas felelősséggel jár, és ha szeretném úgy felnevelni, hogy aztán minden ajtó nyitva álljon előtte az életben, az rengeteg pénzbe kerül” – magyarázta Schmuck, aki azonban változtatott a felfogásán és azt vallotta, ha megtalálja a harmadik feleségét, akkor vele már szívesen vállalna gyermeket.

Talán Kingával is már tervezgették, milyen lenne a közös kisbaba, ám az élet kegyetlenül közbeszólt.