Schmuck Andor temetése: Nyári Károly zongorajátékán sírtak a gyászolók

A zenész a My Way-t játszotta, kiderült miért.
Augusztus 15-én pénteken, délután 14 órakor helyezték örök nyugalomra a politikust. Schmuck Andor jó barátja, Nyári Károly a My Way-t játszotta a temetésen. Szem nem maradt szárazon a gyönyörű dallamok és a szívszorító esemény hatására.
Az elismert zenész, Nyári Károly nagyon közel állt Schmuck Andorhoz, még a tragikus utolsó nap előtt is beszéltek telefonon, nem sokkal korában pedig találkoztak is. Nagyon jól ismerték egymást, így a zenész természetesen tudta, hogy Frank Sinatra My Way című dala milyen sokat jelent Schmuck Andor számára.
A politikus korábban többször is kilátogatott Pánczél Zoltánnal közös sírhelyükre, ahol számtalanszor elfújatta Frank Sinatra-tól a My Way-t. Innen jött az ötlet, hogy az ő temetésén is így emlékezzenek róla. Nyári Károly játékán teljesen elérzékenyültek a gyászolók, ráadásul az utolsó részt magyarul énekelte, amely még emberközelibbé tette az előadást.
A zongorajáték előtt Szalóczy Pál mondott megható beszédet:
„Schmuck Andor olyasvalaki, aki mindig kereste a kapcsolatot az emberekkel, a közösségért élt. Sokszor humorral átszőtt saját stílusában próbálta jobbá tenni világunkat” – felidézte kedves gyermekkorát két fivérével és szüleivel: édesapját 28 évesen vesztette el, édesanyját tavaly.
Sokan már a szertartás kezdete előtt sírtak: Fodor Zsóka, aki fiaként tekintett Andorra fekete fejfedővel igyekezte takarni megtört arcát. A politikus egykori felesége, Eszter pedig összeomlott, úgy kellett kitámogatni a helyszínről - írja a Bors.
