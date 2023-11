Mariah Careyből Barbie baba lett – Fotók

A karácsony közeledtével Mariah Carey énekesnő által inspirált Barbie babával rukkolt ki a Mattel.

Fotó: Mattel

Az ötszörös Grammy-díjas előadót az All I Want for Christmas Is You című dalához készült kosztümjében mintázták meg. Ugyanazt a csillogó piros ruhát viseli a hozzá illő piros magas sarkúval, mint a videóban, kiegészítve a varázslatos fülbevalójával, az egyedi pillangós gyűrűjével és összetéveszthetetlen frizurájával.

Fotó: Mattel

Mariah Carey szorosan együttműködött a baba készítőivel a tervezés során, saját elképzeléseivel és visszajelzéseivel segítve az alkotófolyamatot. Ennek köszönhetően bővülhetett az ő hiteles másával az a hírességekből álló Barbie baba-kollekció, amelyben már olyan sztárok találhatóak meg, mint Tina Turner, Zendaya, Jennifer Lopez, Cher és Audrey Hepburn.