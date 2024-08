Átverte az embereket Mariah Carey az All I Want For Christmas is You című slágerével – Video

Hihetetlen öröm és lelkesedés ült ki a rajongók arcára a napokban, amikor Mariah Carey múlt hétvégi Las Vegas-i koncertjén felcsendült az All I Want For Christams Is You, az amerikai énekesnő karácsonyi slágerének dallama, a banda önfeledten játszott, a háttérénekesek is odatették magukat, miközben a hatalmas LED-falon hópelyhek hullottak és megjelent egy karácsonyi kisváros képe. Aki ült, az is felpattant, a nézők táncolva énekeltek, videóztak, s végre újra színpadra lépett Mariah Carey. Bár ne tette volna!

Átverte rajongóit Mariah Carey az All I Want For Christmas is You című slágerével (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Ne, ne, ne, ne! Állj! Ez még túl korai! Még csak ma este jelentettem be a 20 várost érintő karácsonyi turnémat (...) Alig várom már és remélem, ti is ott lesztek! Jól van, ez csak poén volt!”

– közölte Mariah Carey a rajongóival, akik közül a hozzászólások alapján többen is inkább átverve érezték magukat.

„Csajszi, ez nagyon rossz volt. Körülöttem mindenki (és persze én is) elvesztette az eszét, amikor ez jött és akkor ... megállt!”

– jegyezte meg egy kommentelő.

„Csatlakozom! Engem is kiborított, amikor abbahagyta!”

– szólt hozzá az előzőhöz egy másik rajongó.

„Megcsináltad. Meg bizony! Ez aztán a csodás belépő!!!!! Micsoda gyilkos húzás!”

– mérgelődött egy újabb csalódott néző.

„Mariaaahh!!!! Azt mondtad, miközben minden idők legjobb karácsonyi zenéje szólt, hogy álljanak le! Neee...”

– akadt ki egy újabb hozzászóló.

„Csajszi!! Éppen pisiszünetet tartottam... és a következő dolog, amire emlékszem, hogy hallom az All I Want for Christmas is You-t, rohantam vissza a székemhez.”

–írja egy néző.

