Nem titkolóznak tovább a tudósok: itt a válaszuk az űr egyik legnagyobb rejtélyére

A tudósok most végre rájöttek az űr egyik legnagyobb rejtélyére, és a válasz akár ahhoz is vezethet, hogy végre kiderüljön, hogyan kezdődött az élet a Földön. Ezúttal azonban az égető kérdés nem a „Miért küldték Katy Perryt az űrbe” vagy „Miért énekelte Katy Perry a What a Wonderful World című dalt”, hanem valami olyasmi, amin már évek óta töprengenek.

Lényegében a szénben gazdag aszteroidák bőséges mennyiségben fordulnak elő az űrben, egy szénnel zsúfolásig teli aszteroida hihetetlenül gyakori lelet. A Földön azonban, amikor meteoritokkal találkozunk, kevesebb mint öt százalékuk szénben gazdag. Talán sokan elgondolkoztak azon, hogy mi köze van ennek a földi élethez, és miért érdekli ez az embereket?

Nos, az ok az, hogy a szénben gazdag aszteroidák vizet és szerves molekulákat tartalmaznak, amelyek mindkettő kulcsfontosságú az élet kialakulásához. Ezért ahhoz, hogy hatalmas lépést tegyenek az élet keletkezésének jobb megértése felé, először arra kell választ kapniuk, hogy miért olyan ritkák a szénben gazdag aszteroidák a Földön, mint az űrben.

A tudósok évekig próbálták ezt kideríteni, és mostanra meg is kapták a választ. A Nature Astronomy című szaklapban megjelent, lektorált tanulmányban nemzetközi kutatók vizsgálták a jelenséget. A kutatás során több mint 8000 meteoritot és becsapódást elemeztek, hogy felfedezzék, a Föld és a Nap egyaránt „óriási szűrőként” működik.

A Föld és a Nap tehát a szénben gazdag meteoroidokat törékeny természetük miatt még azelőtt elpusztítja, mielőtt azok elérnék a földet.

Már régóta gyanítottuk, hogy a gyenge, széntartalmú anyag nem éli túl a légkörbe való belépést. Ez a kutatás azt mutatja, hogy sok ilyen meteoroid nem is jut el ilyen messzire: a Naphoz közeledve a többszöri felmelegedéstől széttörnek.Azok, amelyek túlélik, hogy megsüljenek az űrben, nagyobb valószínűséggel jutnak át a Föld légkörén is

- mondta Dr. Hadrien Devillepoix, a kutatás egyik társszerzője.