Diákváros Budapesten: megvan mikor költözhetnek be a hallgatók
A kormány hamarosan kiírja a pályázatot a fővárosban épülő új, modern kollégiumi központ megvalósítására. A diákváros a tervek szerint több ezer hallgatónak biztosít majd korszerű, megfizethető lakhatást, és jelentős lépést jelent a fiatalok támogatásában. Az első beköltözők várható időpontjáról Varga-Bajusz Veronika államtitkár osztott meg részleteket.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter jelentette be, hogy a héten írhatják ki a pályázatot a diákváros megvalósításáért. Arról, hogy az első hallgatók mikor költözhetnek be a diákvárosba, Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár osztott meg információkat a Mokka szerda reggeli adásában.
Ekkor költözhetnek be a hallgatók a diákvárosba
Tavaly novemberben jelentette be Szentkirályi Alexandra, hogy a kormány egy 12 ezer kollégiumi férőhelyes budapesti diákváros építése mellett kötelezte el magát. A IX. kerületben, a volt Nagyvásártelep környékére tervezett diákváros célja, hogy egy modern, nagy befogadóképességű campus jöjjön létre.
Terveink szerint nagyságrendileg három év múlva költözhetnének be az első lakók, az első kollégisták a leendő diákvárosba
– mondta Varga-Bajusz Veronika a Mokkában, majd azt is elárulta, hogy elmúlt év során nagyon sok előkészítő munkát végeztek, és ennek most egy olyan állomásához érkeztek, hogy a korábbi tárgyalásokat egy kerekasztalon keresztül beszéljék meg az egyetemekkel, a Hallgatói Önkormányzatokkal, a Doktoranduszok Országos Szövetségével.
Mindezt azért, hogy összesíteni tudják azokat az igényeket, amelyeket a pályázatban érdemes megjeleníteni és amelyben a beruházó partnert ki tudják majd választani. Ahhoz pedig létre kell jönnie az úgynevezett Tudástér Alapítványnak.
Mi az a Tudástér alapítvány?
A Tudástér Alapítvány volt a korábbi Fudan Alapítvány. Az év eleji törvénymódosítás hatálybalépésével megtörtént ez a változtatás, úgyhogy Tudástér Alapítványként folytatódik a működése. Ezzel párhuzamosan az idei év során azoknak az ingatlanoknak, amelyek a beruházás helyszínei lehetnek a tulajdonszerzése lezajlott.
A diákváros megépülése azért is rendkívül fontos, mert az elmúlt években nagyon erős fejlődésen ment át a felsőoktatás, nagyon sokat léptek előre az egyetemek, nemzetközi rangsorokban is egyre erősebbek, és ezzel párhuzamosan a felvettek száma is évről évre bővül. Ennek köszönhetően már harmadik éve 100 ezer feletti az egyetemekre belépő hallgatók létszáma, ami arra ad okot, hogy olyan, a lakhatásokat támogató kollégiumok bővítésére van szükség, amelyről a tavalyi évben döntött is a kormány.
A fiatalok lakhatása egy cél, ennek az egyik ága az Otthon Start program, egy fix 3% program, és a másik pedig a kollégiumi fejlesztés, azon belül a diákváros
– fejtette ki az államtitkár asszony.
Ezeknek az igényeknek kell megfelelnie egy új, modern kollégiumnak
Egyrészt a kialakítást mérik fel, hogy a hallgatók számára mostanában mik azok az elrendezések, azok a szobaférőhely számok, amit ők szívesen vesznek, tehát, hogy egyágyas, kétágyas, háromágyas szobára lenne szükség, melyek a népszerűbbek, hogy rendeződjenek el a különféle tanulási egységek, a közösségi terek egy-egy épületen belül, de emellett rengeteg olyan szolgáltatás is kell alakítani, ahol ez a több mint 10 ezer főnél komfortosabbá teszi a kollégiumot higiéniai és biztonsági szempontból is.
Jövő héten rendezik meg a SzakkMÁzz! Budapest pályaorientációs rendezvényt
Magyarország legnagyobb pályaorientációs rendezvénye lesz a „SzakkMÁzz!”. Mivel jelenleg pályaorientációs időszakot élünk, ez a középiskola kiválasztásnak a rendezvénye, amely hetedik, nyolcadikosoknak szól.
A szakképzés szintén az elmúlt években egy hatalmas fejlődésen ment át, le tudtuk bontani azokat a korábbi sztereotípiákat, amik a szakképzést kísérték, és most azt látja mindenki, hogy egy dinamikus, jó szakképzésünk van. Ráadásul az OECD rangsora szerint is bronzérmesek vagyunk abban, hogy a kilépő szakmát szerző fiatalok milyen erős munkaerőpiaci készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal rendelkeznek
– mondta Varga-Bajusz Veronika és hozzátette, a leggyorsabb és biztonságosabb út a karrierhez a szakmatanulás és ennek a rendezvénye, ahol a fiatalok kipróbálhatják a különféle szakmákat, végezhetnek pályaválasztási teszteket.
SzakkMÁzz! Budapest pályaorientációs rendezvény a BOK csarnokban lesz majd november 11–12. között.
