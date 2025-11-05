Diákváros Budapesten: megvan mikor költözhetnek be a hallgatók

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter jelentette be, hogy a héten írhatják ki a pályázatot a diákváros megvalósításáért. Arról, hogy az első hallgatók mikor költözhetnek be a diákvárosba, Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár osztott meg információkat a Mokka szerda reggeli adásában.

Hatalmas és innovatív diákváros épül Budapesten Fotó: Pexels

Ekkor költözhetnek be a hallgatók a diákvárosba

Tavaly novemberben jelentette be Szentkirályi Alexandra, hogy a kormány egy 12 ezer kollégiumi férőhelyes budapesti diákváros építése mellett kötelezte el magát. A IX. kerületben, a volt Nagyvásártelep környékére tervezett diákváros célja, hogy egy modern, nagy befogadóképességű campus jöjjön létre.

Terveink szerint nagyságrendileg három év múlva költözhetnének be az első lakók, az első kollégisták a leendő diákvárosba

– mondta Varga-Bajusz Veronika a Mokkában, majd azt is elárulta, hogy elmúlt év során nagyon sok előkészítő munkát végeztek, és ennek most egy olyan állomásához érkeztek, hogy a korábbi tárgyalásokat egy kerekasztalon keresztül beszéljék meg az egyetemekkel, a Hallgatói Önkormányzatokkal, a Doktoranduszok Országos Szövetségével.

Mindezt azért, hogy összesíteni tudják azokat az igényeket, amelyeket a pályázatban érdemes megjeleníteni és amelyben a beruházó partnert ki tudják majd választani. Ahhoz pedig létre kell jönnie az úgynevezett Tudástér Alapítványnak.

Mi az a Tudástér alapítvány?

A Tudástér Alapítvány volt a korábbi Fudan Alapítvány. Az év eleji törvénymódosítás hatálybalépésével megtörtént ez a változtatás, úgyhogy Tudástér Alapítványként folytatódik a működése. Ezzel párhuzamosan az idei év során azoknak az ingatlanoknak, amelyek a beruházás helyszínei lehetnek a tulajdonszerzése lezajlott.

A diákváros megépülése azért is rendkívül fontos, mert az elmúlt években nagyon erős fejlődésen ment át a felsőoktatás, nagyon sokat léptek előre az egyetemek, nemzetközi rangsorokban is egyre erősebbek, és ezzel párhuzamosan a felvettek száma is évről évre bővül. Ennek köszönhetően már harmadik éve 100 ezer feletti az egyetemekre belépő hallgatók létszáma, ami arra ad okot, hogy olyan, a lakhatásokat támogató kollégiumok bővítésére van szükség, amelyről a tavalyi évben döntött is a kormány.

A fiatalok lakhatása egy cél, ennek az egyik ága az Otthon Start program, egy fix 3% program, és a másik pedig a kollégiumi fejlesztés, azon belül a diákváros

– fejtette ki az államtitkár asszony.