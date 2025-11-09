RETRO RÁDIÓ

Összeszorul a szív: leküzdötte az agydaganatot, most mellrákkal diagnosztizálták a híres műsorvezetőt

A bejelentés után számos híresség és barát küldött jókívánságokat.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.09. 09:30
betegség mellrák daganat

A 58 éves Davina McCall brit televíziós műsorvezető szombaton az Instagramon jelentette be, hogy hat héttel ezelőtt mellrákot diagnosztizáltak nála. A daganatot nagyon korai stádiumban fedezték fel, miután a The Masked Singer forgatásán egy csomót tapintott a mellében. Azonnal orvoshoz fordult, és sikeres műtéten esett át, melynek során lumpektómiával eltávolították az elváltozást.

A televíziós műsorvezető néhány hete vette észre a csomót a mellén, de szerencsére korai stádiumban diagnosztizálták / Fotó: Youtube
A televíziós műsorvezető néhány hete vette észre a csomót a mellén, de szerencsére korai stádiumban diagnosztizálták /  Fotó: Youtube

A televíziós műsorvezető ezt üzente követőinek

A sztár felidézte, hogy a Lorraine stúdiójának mosdójában elhelyezett tábla ösztönözte arra, hogy ellenőrizze a melleit, amelyen ez állt: „Ellenőrizd a melleidet!” – és minden alkalommal, amikor bement, újra megtette. Ekkor vette észre, hogy a csomó nem tűnt el. Állítása szerint, ha nem látja azt a feliratot, talán halogatta volna az orvosi vizsgálatot.

Az orvosok biopsziát végeztek, amely megerősítette, hogy a csomó valóban rosszindulatú daganat. Davina három héttel ezelőtt esett át lumpektómián, vagyis a daganat eltávolításán. Hálásan mesélte, hogy az operáció sikeres volt, és a vizsgálatok kimutatták, hogy a rák nagyon korai stádiumban volt, nem terjedt tovább a szervezetében. Az orvosok szerint a gyors reagálásának köszönheti, hogy ilyen jók az esélyei.

Nagyon dühös voltam, amikor megtudtam a diagnózist, de most már pozitívan látom a dolgokat

- emlékszik vissza Davina.

Az üzenet itt az, hogy ismerd a melleidet. Ha bármilyen változást észlelsz, ne halogasd. Menj el az ingyenes szűrésekre, és soha ne hagyd figyelmen kívül a legkisebb gyanús jelet sem. Nagy szeretettel küldöm ezt az üzenetet mindenkinek

- írta legfrissebb Instagram bejegyzése alatt a nő. 

Davina korábban, 2024 novemberében, egy ritka, jóindulatú agydaganat, egy úgynevezett kolloid ciszta miatt is műtéten esett át. A hatórás beavatkozás után teljesen felépült, de az élmény mély nyomot hagyott benne. A Loose Women című műsorban könnyek között beszélt arról, milyen nehéz volt feldolgozni a történteket.

A sztár most új fejezetet kezd az életében. Miután évekkel ezelőtt elvált volt férjétől, Matthew Robertsontól, ismét rátalált a szerelemre Michael Douglas személyében. A pár 2018-ban vállalta fel kapcsolatát, 2023-ban összeköltöztek, és nemrég bejelentették az eljegyzésüket.

Davina elmondta, hogy igyekszik a jövőbe nézni, és másokat is arra bátorít, hogy ne féljenek a szűrésektől, mert az időben felfedezett betegség életet menthet -írja a DailyMail.

A népszerű televíziós személyiség legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu