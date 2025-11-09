Összeszorul a szív: leküzdötte az agydaganatot, most mellrákkal diagnosztizálták a híres műsorvezetőt

A 58 éves Davina McCall brit televíziós műsorvezető szombaton az Instagramon jelentette be, hogy hat héttel ezelőtt mellrákot diagnosztizáltak nála. A daganatot nagyon korai stádiumban fedezték fel, miután a The Masked Singer forgatásán egy csomót tapintott a mellében. Azonnal orvoshoz fordult, és sikeres műtéten esett át, melynek során lumpektómiával eltávolították az elváltozást.

A televíziós műsorvezető néhány hete vette észre a csomót a mellén, de szerencsére korai stádiumban diagnosztizálták / Fotó: Youtube

A televíziós műsorvezető ezt üzente követőinek

A sztár felidézte, hogy a Lorraine stúdiójának mosdójában elhelyezett tábla ösztönözte arra, hogy ellenőrizze a melleit, amelyen ez állt: „Ellenőrizd a melleidet!” – és minden alkalommal, amikor bement, újra megtette. Ekkor vette észre, hogy a csomó nem tűnt el. Állítása szerint, ha nem látja azt a feliratot, talán halogatta volna az orvosi vizsgálatot.

Az orvosok biopsziát végeztek, amely megerősítette, hogy a csomó valóban rosszindulatú daganat. Davina három héttel ezelőtt esett át lumpektómián, vagyis a daganat eltávolításán. Hálásan mesélte, hogy az operáció sikeres volt, és a vizsgálatok kimutatták, hogy a rák nagyon korai stádiumban volt, nem terjedt tovább a szervezetében. Az orvosok szerint a gyors reagálásának köszönheti, hogy ilyen jók az esélyei.

Nagyon dühös voltam, amikor megtudtam a diagnózist, de most már pozitívan látom a dolgokat

- emlékszik vissza Davina.

Az üzenet itt az, hogy ismerd a melleidet. Ha bármilyen változást észlelsz, ne halogasd. Menj el az ingyenes szűrésekre, és soha ne hagyd figyelmen kívül a legkisebb gyanús jelet sem. Nagy szeretettel küldöm ezt az üzenetet mindenkinek

- írta legfrissebb Instagram bejegyzése alatt a nő.

Davina korábban, 2024 novemberében, egy ritka, jóindulatú agydaganat, egy úgynevezett kolloid ciszta miatt is műtéten esett át. A hatórás beavatkozás után teljesen felépült, de az élmény mély nyomot hagyott benne. A Loose Women című műsorban könnyek között beszélt arról, milyen nehéz volt feldolgozni a történteket.

A sztár most új fejezetet kezd az életében. Miután évekkel ezelőtt elvált volt férjétől, Matthew Robertsontól, ismét rátalált a szerelemre Michael Douglas személyében. A pár 2018-ban vállalta fel kapcsolatát, 2023-ban összeköltöztek, és nemrég bejelentették az eljegyzésüket.