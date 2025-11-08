Összetört szemüvege mentette meg a férfi életét: így derült ki a rák

Összetört szemüvege mentette meg annak az 51 éves Mark Barrownak az életét, aki nemrég véletlenül felfedezett betegsége előtt 16 évesen járt utoljára orvosnál, miután mindig is egészségesnek tartotta magát. Egy nap azonban véletlenül ráült a szemüvegére, az angol férfi felesége pedig ragaszkodott hozzá, hogy menjen és csináltasson egy újat. A bosszúság pedig meglepő módon megmentette az életét! Az optikus ugyanis a szemüvegkészítéshez szükséges rutinvizsgálat során észrevette, hogy valami nincs rendben. Ez követően néhány héttel később Mark vezetés közben szédülni kezdett, ami miatt kórházba került 2025 elején. Ott pedig pár vizsgálat és egy MRI kimutatta, a középkorú férfi rákkal, egészen pontosan agydaganattal, rosszindulatú gliomával küzd.

Marknak fogalma sem volt arról, hogy rákos beteg (Fotó: JustGiving)

Fogalma sem volt róla, hogy rákos beteg

Fel sem fogtam a dolgot. Mindig egészséges voltam, 16 éves korom óta orvosnál sem jártam. Még most is hihetetlennek tűnik az egész. Ha nem töröm el a szemüvegemet, talán soha nem tudtam volna meg. Csak akkor, amikor talán már túl késő

– közölte az 51 éves férfi, akinek a tumor kis mérete miatt nem volt szükség műtétre. Ám annak érdekében, hogy kontroll alatt tartsák a daganatot, egyéb vizsgálatok mellett évente MRI-re kell járnia.

Vannak jó és rossz napjaim. Néha dühös vagyok, máskor optimista. Tudom, szerencsés vagyok, hiszen nincsenek tüneteim, beszéd- vagy mozgásproblémáim, az életem nagyrészt a régi mederben folyik

– idézte a férfi szavait a Mirror.