RETRO RÁDIÓ

47 gyermek került kórházba: tömeges ételmérgezés történt Magyarországon

Az érintett gyermekek 1 és 14 év közöttiek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 12:40
Módosítva: 2025.11.07. 12:47
ételmérgezés betegség gyerek kórház

Több nevelési és oktatási intézményből csütörtök délutántól folyamatosan érkeznek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel feltehetően ételmérgezés következtében. Eddig 47 gyermeket vittek be az intézet Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórházába.

47 gyermeket vittek vittek be az intézet Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórházába Fotó: Gé

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet azt közölte péntek délelőtt az MTI-vel, hogy a két intézmény zökkenőmentesen fogadta és látta el az eddig beérkezett 47 gyermeket, akik 1 és 14 év közötti életkorúak. A betegek infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet az ország kijelölt toxikológiai és infektológiai központja, valamint országos járványkórházként teljes felkészültséggel működik - hangsúlyozták.

A folyamatosan érkező gyermekek ellátása szervezetten, szakmailag magas színvonalon zajlik, az intézmény minden szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a betegek biztonságos fogadásához és kezeléséhez - írták.

Az intézmény tanácsai szerint a szülőknek elsődlegesen arra kell figyelniük, hogy a gyermek elegendő folyadékhoz jusson, mivel a hányás és hasmenés gyors kiszáradáshoz vezethet. A folyadékot lehűtött állapotban kis kortyokban érdemes adni, víz, enyhén cukrozott tea vagy speciális rehidráló oldat formájában.

Szoptatott csecsemő esetén a szoptatást semmiképp sem szabad megszakítani, az anyatej ilyenkor különösen fontos - írták, hozzátéve, hogy könnyű és vegyes étrendet (nem zsíros és puffasztó) lehet követni, amíg a bélrendszer helyre nem áll.

Fontosnak nevezték, hogy a gyermek pihenjen, maradjon otthon, és ne menjen közösségbe, amíg a tünetei fennállnak. A szülők figyeljék a kiszáradás jeleit, például kevesebb vizelet, száraz száj, aluszékonyság, és ha ezek megjelennek, azonnal forduljanak orvoshoz. Orvosi vizsgálat akkor is indokolt, ha a tünetek súlyosak, a gyermek nem tud inni, vagy véres széklet jelentkezik.

Hasznos, ha a szülők feljegyzik, mikor kezdődtek a panaszok, és milyen gyakori a hányás, illetve a hasmenés, mert ez segíti a diagnózist - hívta fel a figyelmet az intézet.

A legtöbb esetben megfelelő folyadékpótlással, pihenéssel és kímélő étrenddel a gyermek néhány nap alatt teljesen felgyógyul - áll a közleményben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu