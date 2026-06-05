Gyászol a filmvilág: Tragikus körülmények közt hunyt el az 56 éves, Oscar-díjra jelölt rendező

Az Oscar-díjra jelölt francia-iráni rendező, Marjane Satrapi 56 éves korában elhunyt. A hírt közeli barátai és családja által írt közleményben erősítették meg, amelyben közölték, hogy bánatában vesztette életét, egy évvel kedves férje, Mattias Ripa halála után.

Belehalt a gyászba az Oscar-díjra jelölt rendező

Fotó: Forrás: Pexels

Elhunyt Marjane Satrapi, Oscar-díjra jelölt rendező

A hivatalos közleményben ez áll: „Marjane Satrapi a szomorúságtól halt meg, alig több mint egy évvel férje, Mattias Ripa, élete szerelme halála után.”

Mattias Ripa mindössze 53 éves korában hunyt el.

A díjnyertes művész, Marjane Satrapi legismertebb munkája a 2007-es Persepolis című animációs életrajzi dráma, amelyet saját tapasztalatai alapján készített az iráni forradalomról. A film megjelenése után Oscar-jelölést kapott a legjobb animációs film kategóriában, valamint BAFTA- és Golden Globe-jelölést is.

Marjeni Satrapi legutóbb a Radioactive című 2019-es életrajzi drámán dolgozott, amely a Nobel-díjas tudós, Marie Curie életét és eredményeit helyezi középpontba. A projekt vezetőjeként a rendező szorosan együttműködött olyan színészlegendákkal, mint Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard és Anya Taylor-Joy.

Kiváló filmes karrierje mellett Marjeni-t aktivista elkötelezettségéért is nagyra becsülték. Ez oda vezetett, hogy tavaly, nagy port kavarva, visszautasította a Franciaország legmagasabb kitüntetését, a Becsületrendet.

Egy évvel a rendező halála előtt kiderült, hogy férje, a svéd producer Mattias Ripa elhunyt. Halálának az okát soha nem hozták nyilvánosságra, és a producer emlékére létrehozták a Mattias és Marjane Ripa-Satrapi Film Alapítványt, amely párizsi filmtanulmányokat folytató nemzetközi hallgatókat támogat, és amelyet Marjeni kezdeményezett.

A filmiparban nagyra becsült és tisztelt személyiség halálhírére szívből jövő tisztelgések áradata érkezett a közösségi médiában.

„Emlékezünk a ragyogó Marjane Satrapira, a Persepolis mögött álló rendkívüli művészre és filmrendezőre. Ezzel a mélyen személyes és erőteljes filmmel olyan történetet adott a közönségnek az identitásról, a szabadságról, a száműzetésről és az ellenállásról, amely továbbra is visszhangzik az egész világon” – idézte egy rajongó szavait a Daily Star.