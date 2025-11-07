RETRO RÁDIÓ

Karácsonyra csődbe mehet Karácsony - a főváros a fizetésképtelenség szélén van

A főváros kasszájában már csak egy hónapnyi működésre elegendő pénz maradt, az Állami Számvevőszék szerint pedig Budapest még az idei év végére fizetésképtelenné válhat. Karácsony Gergely drámaian fogalmazott: ha nem érkezik segítség, januárra megbénulhat a város.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 05:00
Karácsony Gergely Állami Számvevőszék Budapest pénz

Karácsonyra még a mostaninál is kritikusabb helyzetbe kerülhet Budapest: a Fővárosi Önkormányzat számláján jelenleg alig egy hónapnyi működésre elegendő forrás van. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) legfrissebb jelentése szerint, ha nem történnek azonnali intézkedések, a főváros már az idei negyedik negyedévben fizetésképtelenné válhat, ami a közfeladatok ellátását is veszélyeztetheti.

karácsony
Karácsony Gergely  csak a kormányra mutogat valódi megoldás keresése helyett Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Fokozatos leépülés 2019 óta, amióta Karácsony a főpolgármester:

Az ÁSZ vizsgálata szerint Budapest pénzügyi helyzete 2022-től folyamatosan romlott, és 2025 augusztusára a megnövelt folyószámlahitelt is szinte teljes mértékben igénybe kell venni a kifizetésekhez. 

A jelentés rámutat:

  • 2019 és 2024 között a főváros összesen 193,4 milliárd forintos költségvetési hiányt halmozott fel
  • ehhez jön még 45,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás, amelyet az önkormányzat ugyan megfizetett, de nem tüntetett fel kiadásként a költségvetésben
  • mindeközben a 2019-ben kapott 214 milliárd forintos megtakarítás 2022 végére szinte teljesen elfogyott

Az ÁSZ szerint a főváros 2023-tól már csak átmeneti intézkedésekkel tudta fenntartani a működését, kiadások átütemezésével, a fővárosi cégektől visszavett forrásokkal, illetve más célokra félretett pénzek átcsoportosításával. Tartós pénzügyi stabilizációról azonban szó sincs.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Kúria jogsértőnek találta a főváros 2025. évi költségvetési rendeletének egyes elemeit, mivel a szolidaritási hozzájárulás visszatérítésére betervezett 51,7 milliárd forintos bevétel „nem volt közgazdaságilag megalapozott”, hiszen az önkormányzatnak erről nincs jogerős bírósági döntése. A Kúria döntése után június végén a Fővárosi Közgyűlés módosította a költségvetést, de az ÁSZ szerint a pénzügyi egyensúly továbbra is hiányzik.

A főváros jelenleg alig 20 milliárd forinttal gazdálkodhat, ami november közepéig fedezi a kötelező működési kiadásokat. Ezt követően, ha addig nem történik beavatkozás, Budapest nem lesz képes a bérek, a számlák és a közszolgáltatások kifizetésére.

A helyzetet Karácsony Gergely főpolgármester is drámainak nevezte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában:

Ha minden így marad, december 31-én megszűnik a főváros hitelkerete, és január 1-jétől fizetésképtelen lesz Budapest. Annak beláthatatlan következményei lesznek

- mondta.

Míg a városvezetés szerint az állam elvonásai, különösen a szolidaritási hozzájárulás és a központi támogatások csökkenése hozta lehetetlen helyzetbe Budapestet, az igazság az, hogy a problémák inkább a városházi gazdálkodásban keresendők. Ilyen a személyi kiadások megugrása, a városi cégek túlburjánzó struktúrája és átláthatatlan költései és a vitatott beruházások, mint például a Rákosrendező, amit több mint 50 milliárdért vett meg a főváros. 

A jelenlegi helyzetben a városvezetés előtt több kockázatos forgatókönyv áll. Ilyen megoldás lehet a belső konszolidáció vagy a járulékbefizetések felfüggesztése. Ezeket persze csak átfogó pénzügyi és jogi vizsgálatot követően lehet meglépni. 

Ez azt jelenti, hogy szorult helyzetben a  főváros a tulajdonában lévő cégek – például a BKM vagy a BKK – pénzügyi tartalékait átcsoportosíthatja a központi kasszába vagy ideiglenesen visszatarthatná az alkalmazottak után levont adókat és járulékokat (SZJA, TB, nyugdíj, szocho), és a felszabaduló forrást a működési kiadások fedezésére fordíthatná.

Mindkét forgatókönyv csak rövid távon biztosítaná a fizetőképességet, és legfeljebb néhány hétre vagy hónapra tolná ki a csődöt.

A helyzet feszültségét jelzi, hogy csütörtökön összeültek a fővárosi cégek szakszervezetei. A főpolgármestert is meghívták az ülésre.

Amennyiben nem születik gyors megoldás, december 31-én megszűnik a főváros hitelkerete, és január elsejétől Budapest fizetésképtelenné válhat. Ez azt jelentené, hogy a közösségi közlekedés, a közvilágítás, a szemétszállítás és a városi intézmények működése is veszélybe kerülhet, épp az ünnepek idején.

A városvezetés most versenyt fut az idővel: megmenteni a fővárost a csődtől, mielőtt karácsonyra valóban csődbe viszi Karácsony.

 

