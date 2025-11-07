Karácsonyra csődbe mehet Karácsony - a főváros a fizetésképtelenség szélén van

Karácsonyra még a mostaninál is kritikusabb helyzetbe kerülhet Budapest: a Fővárosi Önkormányzat számláján jelenleg alig egy hónapnyi működésre elegendő forrás van. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) legfrissebb jelentése szerint, ha nem történnek azonnali intézkedések, a főváros már az idei negyedik negyedévben fizetésképtelenné válhat, ami a közfeladatok ellátását is veszélyeztetheti.

Karácsony Gergely csak a kormányra mutogat valódi megoldás keresése helyett Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Fokozatos leépülés 2019 óta, amióta Karácsony a főpolgármester:

Az ÁSZ vizsgálata szerint Budapest pénzügyi helyzete 2022-től folyamatosan romlott, és 2025 augusztusára a megnövelt folyószámlahitelt is szinte teljes mértékben igénybe kell venni a kifizetésekhez.

A jelentés rámutat:

2019 és 2024 között a főváros összesen 193,4 milliárd forintos költségvetési hiányt halmozott fel

ehhez jön még 45,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás, amelyet az önkormányzat ugyan megfizetett, de nem tüntetett fel kiadásként a költségvetésben

mindeközben a 2019-ben kapott 214 milliárd forintos megtakarítás 2022 végére szinte teljesen elfogyott

Az ÁSZ szerint a főváros 2023-tól már csak átmeneti intézkedésekkel tudta fenntartani a működését, kiadások átütemezésével, a fővárosi cégektől visszavett forrásokkal, illetve más célokra félretett pénzek átcsoportosításával. Tartós pénzügyi stabilizációról azonban szó sincs.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Kúria jogsértőnek találta a főváros 2025. évi költségvetési rendeletének egyes elemeit, mivel a szolidaritási hozzájárulás visszatérítésére betervezett 51,7 milliárd forintos bevétel „nem volt közgazdaságilag megalapozott”, hiszen az önkormányzatnak erről nincs jogerős bírósági döntése. A Kúria döntése után június végén a Fővárosi Közgyűlés módosította a költségvetést, de az ÁSZ szerint a pénzügyi egyensúly továbbra is hiányzik.

A főváros jelenleg alig 20 milliárd forinttal gazdálkodhat, ami november közepéig fedezi a kötelező működési kiadásokat. Ezt követően, ha addig nem történik beavatkozás, Budapest nem lesz képes a bérek, a számlák és a közszolgáltatások kifizetésére.