4+1 dolog, ami működött Budapesten Tarlós alatt, de Karácsony idején megakadt

Budapest ma egészen másképp működik, mint hat éve. A város arca, ritmusa, sőt a működési logikája is megváltozott: míg Tarlós István idején a főváros egy jól szervezett rendszerként működött, addig Karácsony Gergely korszaka inkább a Facebook-kommunikációra és ígéretekre épül.

Budapest most a csőd szélén billeg / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Összeszedtük azt az öt területet, ahol látványos a különbség és azt is megmutatjuk, hogy hova tűnik el a pénz.

1. Közvilágítás és közterület-fenntartás

Tarlós idején az FKF gépei hajnaltól éjfélig dolgoztak. A főútvonalakat heti rendszerességgel takarították, az aluljárókat fertőtlenítették, a kukák nem teltek meg napokra. Egységes takarítási ütemterv működött, és a városrészek között nem volt akkora különbség, mint ma. Ma viszont egyre több panasz érkezik: az FKF kapacitása lecsökkent, a közterek szemetesek, miután Karácsony 3 ezer kukát leszerelt már az sem tudja sokszor kidobni a szemetet, aki szeretné. De ezt még megfejelték azzal 2024-ben, hogy több aluljáró takarítását is leállították a költségcsökkentés miatt.

A budapestiek mindezt nap mint nap érzik: a metrók aluljáróiban visszatértek a hajléktalanok, a szeméttárolók túlcsordulnak, a „zöld Budapest” helyett inkább szemetes, büdös Budapestet kapnak.

2. Közlekedési és villamosfejlesztések

A város arculatát egykor fejlesztések formálták: Tarlós alatt megépült a budai fonódó villamos, megújult az 1-es és 3-as villamos, befejeződött a 4-es metró. Ezzel szemben Karácsony alatt csak apró javítások történtek: síncsere itt-ott, néhány peronfelújítás, de új vonal sehol. 2019 és 2024 között mindössze 6 méter új villamossín épült Budapesten. Az is csak egy korábban megkezdett projekt befejezése volt.

A 13-as villamos (Újpalota–Lehel tér) terve például régóta porosodik, a fonódó második üteme továbbra is „tervezés alatt” van. A főpolgármester gyakran hangoztatja ugyan a „fenntartható közlekedés” jelszavát, de a gyakorlatban megállt a város mozgása, a kerékpársávok felfestése nem pótolja a kimaradó beruházásokat.

3. Parkok és zöldterületek karbantartása

„Zöldebb Budapest” – ez Karácsony egyik legtöbbet hallott szlogenje. De az eredmények, azok elmaradnak. Tarlós idején elindult a Tízezer új fát Budapestre! program, megújult a Margitsziget, a Tabán, a Millenáris, sőt még a Népliget felújításának előkészítése is elindult. Karácsonynál a zöldítés leginkább kommunikációs projekt szintjén maradt: a faültetési program éves teljesítése a negyedére esett vissza, és új, nagy parkfejlesztés gyakorlatilag nem történt. A Népliget rehabilitációja, a Gellért-hegy megújítása, vagy a városi zöldfolyosó-projekt mind megrekedt a tervezőasztalon.