Karácsony a csőd szélére vezette Budapestet, már a 2025-ös év is mínusz 50 milliárdról indul

Több százmillió a "csókosoknak"

Karácsony a legnagyobb titokban csaknem ötven vezetőnek hagyott jóvá egyenként is milliós extra juttatásokat. A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy tavaly július 20-i döntése nyomán a BKK és a BKV vezetői hatalmas, több esetben közel tízmillió forintos prémiumot vehettek fel. Az ügy érdekessége, hogy a főpolgármester egyetlen nappal később, 21-én Facebook-posztban számolt be arról, hogy nagyon súlyos a helyzet, nincs pénz, a BKK-nak meg kell emelnie a vonaljegyek árát, mert a kormány megszorít.

Karácsony döntése szerint egyébként az utasokat „lepulykázó” Walter Katalin, a BKK Zrt. vezérigazgatója 9,96 millió, Szarka Zsolt, a cég operatív vezérigazgató-helyettese 8,8 millió, Diószegi Ágnes, a társaság ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettese szintén 8,8 millió forint prémiumot kapott, de nem panaszkodhattak a BKV-s vezetők sem. A fővárosi közműholding első embere, Mártha Imre is zsebre tehetett 7,842 millió forintot prémium gyanánt. A döntés azért is volt érdekes, mert éppen arra az évre, amikor napokra leállt a budapesti szemétszállítás. Mint emlékezetes, a Márthához tartozó kukások nem tűrték tovább az alacsony munkabérüket, Budapestet pedig napok alatt elöntötte a szemét.

Vitézy: Karácsony csődbe vitte Budapestet

Vitézy Dávid, a Budapestért Egyesület és az LMP volt főpolgármester-jelöltje egy friss posztjában azt írja, Karácsony Gergely már a kampány időszakában is tudta, hogy hatalmas adósságba kerül a város az agglomerációs megállapodás miatt, de szándékosan elhallgatta ezt a választók elől. Hozzátette, szerinte ezzel

Budapest egy olyan adósságspirálba keveredhet, amelyből nem biztos, hogy lesz kiút.

Vitézy arról írt, hogy a főpolgármester a Fővárosi Közgyűlést megkerülve döntött a BKK 50 milliárd forintos likviditási válságának kezeléséről, amelyről nem tájékoztatta a választókat, ráadásul mindezt a júniusi választások előtt szűk három héttel - szúrta ki az Index. A BKK finanszírozására bankok adnak idén pénzt a fővárosnak, amely a jövő évre vonatkozóan tartozik ezért már most 50 milliárddal... A Budapestért Egyesület és az LMP volt főpolgármester-jelöltje szerint ezzel olyan adósságspirálba kényszeríti a fővárost Karácsony, amiből jelentős kormányzati többlettámogatás vagy az agglomerációs megállapodás újratárgyalása nélkül nem lesz kiút.