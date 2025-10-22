Ezt a 7 apró bűnt minden anya elköveti

A gyerekneveléshez nincs tökéletes recept, szülőként pedig gyakran még a saját elveinkhez sem tudunk következetesen igazodni. Az anya is csak ember, tele hibákkal és tévedésekkel. Miközben próbáljuk a nap 24 órájában a tőlünk telhető legjobban nevelni a gyerekeinket, időnként mind beleesünk olyan apró „bűnökbe”, amikre nem vagyunk büszkék – írja a Life.hu. – Bár ezeket nehezen ismerjük be még magunknak is, fontos róluk beszélni. Nem azért, hogy utána ujjal mutogassunk egymásra, hanem hogy lássuk, nem kell álmatlanul forgolódnunk, ha a gyerek egy kicsit többet tévézett este a kelleténél.

Van hét olyan, nem káros dolog, amit minden anya csinál, de szívesen egy se vallaná be. Fotó: Bethany Beck / unsplash.com – Képünk illusztráció

Ha valaki elgondolkodott már azon, hogy elég jó anya-e, az már önmagában jelzi, hogy az. Az önreflexió a jó szülőség egyik feltétele. A tökéletesség mítosz: senki sem lehet mindig türelmes, senki sem tud mindig mindent jól csinálni. Ebben nagyon hasonlítunk a gyerekeinkhez. A következő hét pont arra hívja fel a figyelmet, hogy magunkat is érdemes úgy megérteni és elfogadni, mint a gyermekeinket.

7 anyai bűn