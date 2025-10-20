Bódi Dóra megszenvedett terhességeivel, de elárulta: „Bármennyi gyerkőcöt megszülnék!”

A Bódi tesókra egy ország figyelt fel, amikor megnyerték a TV2 kalandreality műsorát, az Ázsia Expressz 2025-öt. Bódi Megyer és Bódi Hunor azóta hihetetlen népszerűségnek örvend, ami a motivációs előadásokon látott tömeg is elárul. Mindketten boldog párkapcsolatban élnek, ám Megyernek már két kislánya is született, ami felesége, Bódi Dóra elmondása szerint nem volt egyszerű.

Bódi Dóra gyermekei, Bella és Zója egy rendkívül boldog családba születtek, ahol mindketten vidáman élhetik gyerekkorukat Fotó: Szabolcs László

Bódi Dóra nehezen élte meg a terhességet

Mindig mondom, hogy bármennyi gyerkőcöt megszülnék, csak ne kelljen terhesnek lennem

– mesélte követőinek a várandós időszakairól az influenszer, aki nem gondolja, hogy tőle kellene tanácsokat kérni erre a problémára, mivel neki nincsenek túl jó emlékei ezekről a pillanatokról.

Nem jöttek be a tanácsok a kismamának

9 hónapig mindkét kislányommal rosszul voltam, folyamatos hányás, rosszullét, infúzióra járások, stb., borzasztó volt. Nem tudom, ez mitől függ, az én szervezetem így reagált és a »ne aggódj, majd elmúlik« a 12. hét után, nálam nem jött be

– folytatta Bódi Dóra Instagram-történetét, és pontosan elmesélte, milyen problémákkal is küzdött a várandóssága alatt. Bódi Dóra, születési nevén Kővágó Dóra a 2016-os Miss Universe Hungaryn robbant be a köztudatba.

Bódi Dóra Miss Universe Hungary döntős szereplése óta influenszernek állt Fotó: MW-archívum

A közösségi oldalán nagyon aktív modell 9 éve szerepelt a szépségversenyen, ahol döntőbe is került. A nézők akkoriban többet tudhattak meg a most már kétgyermekes családanyáról, aki akkor még nem is ismerte jelenlegi férjét, Bódi Megyert. A versenyt végül nem ő, hanem Kenéz Nóra nyerte, de Bódi Dóra azóta egy rendkívül sikeres karriert futott be és most már influenszerként tevékenykedik, amiben férje támogatja. Két kislánya mellett tehát az aktív közösségi oldalon való jelenléte sem állítja meg abban a modellt, hogy nagyszerű anya legyen gyermekeinek és támogató feleség Megyernek.