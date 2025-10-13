RETRO RÁDIÓ

A Bódi tesók nem kerteltek az Ázsia Expresszről: „Nem kell mindenkivel jóban lenni”

Az ikrek egy valamit sosem felejtenek majd a műsorból.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.10.13. 15:30
Ázsia expressz vallomás győzelem

Nemrég véget ért az Ázsia Expressz hatodik évada. A nagy sikerű kalandreality idén is megmutatta, csakis a legkitartóbb páros tudja megnyerni. A döntőben Barbinek Paula és édesanyja, Tallós Rita küzdött meg a Bódi tesókkal, Hunorral és Megyerrel. Habár a színészpáros mindent megtett a győzelemért, a sikert a végén mégis az ikrek húzták be. A befutó pillanata pedig olyan momentum volt számukra, amire mindig is emlékezni fognak.

A befutó pillanatát sosem felejtik el a Bódi tesók.
A Bódi tesók mindig is ki akarták próbálni az Ázsia Expresszt

Nekünk ez egy bakancslistás műsor volt

– árulta el Megyer a Mokka vendégeként. Hunor azt is bevallotta, számukra a legnehezebb az egészben talán a fuvarszerzés volt. Akadt ugyanis olyan alkalom, amikor órákon át próbálták elérni azt, hogy elvigyék őket valahova. Kiemelte, a hajszák napján ez könnyebb volt, mert azokat nagyvárosokban rendezték, de azért ott sem volt egyszerű. Pont úgy, ahogy eleinte a rendszeres hátráltatás sem, amit a végére annyira azonban már nem bántak:

Örülünk, hogy ez így alakult. Az elején megkaptuk a nehezítéseket, és utána már könnyű volt 

– közölték hozzátéve, hogy habár a való életben konfliktuskerülők, ott a pillanat hevében néha máshogy hangzott egy-egy mondat számukra is. Ennek kapcsán pedig elárulták, vannak olyan játékostársaik, akikkel azóta sincsenek jóban:

Nem is kell mindenkivel jóban lenni 

– jegyezte meg Hunor.

 

