Ázsia Expressz: „Mindenki nyugodjon le a p*csába!” – üzentek a Bódi tesók

Miközben sikert sikerre halmoznak a Bódi tesók az Ázsia Expressz című reality 2025-ös évadában, addig jó néhány versenytársat is sikerült magukra haragítaniuk. Curtis és Barnai Judit legutóbb már nem kért a segítségükből, Tallós Rita és Barbinek Paula szakembert ajánlott nekik, Ungi, azaz Ungvári Miklós és Rajmi, vagyis Fodor Rajmund pedig elég sok „pofont” kapott az utóbbi részekben a motivációs trénerektől, akik Bogi és Sári személyében próbálnak szövetségesekre szert tenni.

Ázsia Expressz: kiderült, milyen kapcsolatot ápolnak a Bódi tesók Ungival (Fotó: Szabolcs László / metropol)

Ázsia Expressz: ez az igazság a Bódi tesók és Ungi kapcsolatáról

A nagy kérdés persze az, hogy is áll most, jó pár hónappal a forgatás után Bódi Megyer és Bódi Hunor kapcsolata Ungival. Erre adtak most választ az ikrek.

„Mindenki nyugodjon le a p*csába! Ungival a mai napig jó kapcsolatot ápolunk. A játék hevében történtek dolgok, amiken ma már csak nevetünk…”

– írták a fiúk a Facebook-oldalukon, ahol egy közös fotót is kitettek az olimpikonnal.



