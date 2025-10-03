Ázsia Expressz: „Mindenki nyugodjon le a p*csába!” – üzentek a Bódi tesók

Bódi Megyer és Hunor tiszta vizet öntött a pohárba. Sokakat magukra haragított az Ázsia Expressz sikerpárosa.
Miközben sikert sikerre halmoznak a Bódi tesók az Ázsia Expressz című reality 2025-ös évadában, addig jó néhány versenytársat is sikerült magukra haragítaniuk. Curtis és Barnai Judit legutóbb már nem kért a segítségükből, Tallós Rita és Barbinek Paula szakembert ajánlott nekik, Ungi, azaz Ungvári Miklós és Rajmi, vagyis Fodor Rajmund pedig elég sok „pofont” kapott az utóbbi részekben a motivációs trénerektől, akik Bogi és Sári személyében próbálnak szövetségesekre szert tenni.
A nagy kérdés persze az, hogy is áll most, jó pár hónappal a forgatás után Bódi Megyer és Bódi Hunor kapcsolata Ungival. Erre adtak most választ az ikrek.
„Mindenki nyugodjon le a p*csába! Ungival a mai napig jó kapcsolatot ápolunk. A játék hevében történtek dolgok, amiken ma már csak nevetünk…”
– írták a fiúk a Facebook-oldalukon, ahol egy közös fotót is kitettek az olimpikonnal.
