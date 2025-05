Ungvári Miklós felesége nagyot bakizott a babaváró bulin

Ungiék a Maldív-szigeteken pihentek nemrégiben (Fotó: Instagram)

Édesapja nyomdokaiban?

A sportos családban nem meglepő módon felmerült az is, vajon a kis Mikes majd milyen sportágban próbálja majd ki magát:

„Azt gondolom, hogy nagyon nehéz sportot választani mostanában, de ennek ellenére nekem és a barátaimnak is meghatározó volt az életünkben. Kitartásra és sok minden másra tanított” – vallotta be Ungi. Bár ő nem ragaszkodik ahhoz, hogy a gyermeke is olimpiai vagy világbajnok legyen, a kismama viccesen hozzátette: „Azért nem lenne rossz.”