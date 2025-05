Mesébe illő fotót osztott meg az Exatlon kispapája, elárulták a baba nemét is

Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok cselgáncsozó, és a TV2 sportrealityije, az Exatlon első és All Star évadának is eredményes versenyzője volt. Nem túlzás azt állítani, hogy szerethető jellemével, sportszerűségével és jószívűségével közönségkedvenc lett. Most új szerepre: apaságra készül és már a bébi nemét is elárulta!

Ungvári Miklós Exatlonos szereplése alatt az egész ország kedvence lett, most pedig együtt örülnek a sportoló magánéleti boldogságának (Fotó: TV2)

Eljegyzés, esküvő, nászút, gólyahír: és most a bébi nemének bejelentése!

Azóta a szerelem is rátalált, tavaly júniusban pedig a sasszemű rajongók azt is észrevették: titokban gyűrűt húzott kedvese ujjára. Bár nem teszi kirakatba a magánéletét, a közösségi oldalán olykor megmutatja, mennyire is boldog az utóbbi időben! Tavaly ősszel az esküvőjükről posztolt a sportoló, februárban pedig a Maldív-szigetekről osztott meg mesébe illő fotókat, amihez a „honeymoon”, azaz „nászút” szót mellékelte.

Múlt héten pedig szívhez szóló videót osztottak meg, amiből kiderült: Ungvári Miklós felesége, Demeter Dóra kisbabát vár. Szerelmével „mum” és „dad”, azaz „anya” és „apa” feliratú baseball sapkát viseltek és ultrahangos fotókat mutattak a születendő bébiéjükről…

Az Exatlon legnépszerűbb versenyzői sorra gratuláltak is nekik, élükön a nemrég menyasszonnyá avanzsáló Gelencsér Timivel, aki szívecskék kíséretében gratulált, de a kickboxos Rákóczi Reni, a BMX-es Jósa Danny és a vízilabdázó Fodor Rajmund is szeretettel gratulált a párnak.

Ungvári Mikiék pedig azóta még egy újabb részletet elárultak a babavárásról...

„Életem legnagyobb durrantása” – írta legutóbbi bejegyzéséhez Ungvári Miki, aki egyúttal elárulta: kisfiuk lesz!

Lassan egy tucat Exatlon-baba született...

Az Exatlon óta több versenyző is családot alapított: a kihívók csapatát erősítő Thomka Hanna 2024-ben lett édesanya, akárcsak Kőnig Anna. A Vesztátor névvel versenyző kisfia immár másfél éves, a nagy közönségkedvenc Nagy Dani pedig kétszeres apuka lett a műsor óta. Mórádi Zsolt kisfia 2023-ban jött világra. A legkisebb Exatlon-bébi pedig a második évad női bajnoka, Busa Gabi féléves kislánya.