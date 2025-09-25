Ázsia Expressz: Eljött a nap, amikor a Bódi tesók „becsicskították a nagy Curtist”

Vannak olyan alapvető természeti törvények, melyekkel nem jó, vagy legalábbis nem szerencsés szembe menni. Ilyen például az is, hogy az álmoskönyvek szerint nem optimális egy alvó oroszlán bajszát huzigálni. Vagy, hogy stílszerűek legyünk, egy Újpest fanatikus fülébe nem sugdosunk Fradit éltető rigmusokat, még akkor sem, ha ennek a bizonyos drukkernek éppen az a feladata, hogy némán és a lehető legalacsonyabb pulzusszámon, tűrje a zrikálást. Igen, még mindig Curtis és a Bódi tesók témánál járunk, hiszen a TV2 Ázsia Expressz 2025 hétfői epizódjában láthattuk, ahogy Bódi Megyer, minden eszközt bevetett annak érdekébe, hogy az egekbe tornássza a rapper pulzusát. Ez akkor össze is jött, most pedig ismét lehetőség nyílott rá, hogy Bódi tesók egy kis borsot törjenek Széki Attila orra alá.

Bódi Megyer és Bódi Hunor az Ázsia Expressz forgatásán csaptak le a Curtis-Judie párosra (TV2)

Az Ázsia Expressz ikerpárja parkolópályára tette Curtist

A show visszatérő eleme, hogy egy-egy meghatározott körülményben a játékospárok megállíthatják egymást egy időre, amivel akár komoly hátrányba is lökhetik az ellenfeleiket. A csütörtöki adásban egy fekete zászló jelképezi majd a megállj parancsot, ami egy ponton a Bódi tesókhoz kerül, akik a kényszerpihenő után vadászatra indulnak és végül Curtis és Judie kerülnek a célkeresztjükbe. Bódi Megyer és Bódi Hunor nem ismernek kegyelmet. „Nagyon menő volt! Rácsaptam a motorháztetőre! Szállajtok ki! Becsicskítottuk a nagy Curtist! Azért ez nagy szó. Nem tudott mit csinálni. Mondjuk, ha ezt visszanézi, agyonver minket. De nem baj, hiszen ez volt a feladat. A Jóistennek van humorérzéke… - beszéltek meg az ikrek büszkén.

A műsorban az lesz benne, hogy a Bódi tesók becsicskították Curtist!

– mondta Megyer a sikeres akció után.

Curtis lógó orral ücsörgött az út szélén (Fotó: TV2)

„Egy karmabumeráng visszajött...”

Curtis láthatóan nem lett túl boldog a Bódi tesók „ajándékától”, hiszen az ikrek egy biztos fuvarból szedték ki őket. Barnai Judit Judie pedig röviden kommentálta a történteket. „Mondhatom azt, hogy egy karmabumeráng visszajött. Nekünk tényleg rendre a stoppolás a nehéz. Nem azzal volt a problémánk, hogy meg kellett állnunk tíz percre, hanem az, hogy tudtuk, újra stoppolás vár ránk, ami nekünk szörnyű” – fogalmazott Curtis felesége. Hogy a Bódi tesók támadása, hogyan befolyásolja a csütörtöki befutó végeredményét, és ki lesz a héten a két biztosan hajszázó páros, az kiderül csütörtök este 19:45-től a TV2 képernyőjén.