Kapják az ívet a kommentelőktől az Ázsia Expressz szereplők – Völgyi Zsuzsi kiakadt

Ahogy az már lenni szokott, a nethuszároknak a TV2 műsorának versenyzőiről is megvan a véleményük. Az Ázsia Expressz sztárjai – ha olvassák a kommenteket – biztosan belepirulnak, olyan durva hozzászólásokat kapnak.
Tényleg nincs új a nap alatt, a kanapéhuszárok nem kímélnek senkit az interneten. Nem kivételek ez alól a TV2 Ázsia Expressz szereplői sem, talán nincs is olyan versenyző idén, aki mindenki tetszését elnyerte volna. Völgyi Zsuzsi 2023-ban Kunovics Katinkával indult az emberpróbáló kaland-reality-ben, s bár nem bánja, mert fantasztikus élményekkel tért haza, de néhány komment őt is kiborította.
Persze már megszokták a hazai sztárvilág szereplői is, hogy nem tetszhetnek mindenkinek, de nem mindenki tudja elengedni a kéretlen kanapéhuszárok gyűlölködő, rosszindulatú beszólásait a közösségi oldalakon. Völgyi Zsuzsi Ázsia Expressz szereplése sem nyűgözött le mindenkit, pedig párjával nagyon üde színfoltjai voltak 2023-ban a műsornak.
„Én először akkor találkoztam igazán undorító kommentekkel, amikor a Farm VIP-ben szerepeltem” – mesélte a Metropolnak a Romantic énekesnője.
Még most is beleborzongok, amikor visszagondolok rá, mert akkor annyi gyűlölettel találkoztam, hogy majdnem bele is betegedtem. És az még hagyján, amikor engem ócsároltak, de amikor az édesanyámat, a lányomat emlegették, az teljesen kikészített. Egy darabig még válaszoltam is, de aztán beláttam, hogy ezek beteg emberek, akik úgy vezetik le saját frusztrációjukat, hogy másokba beleszállnak. Aztán Katinkával szerepeltünk az Ázsia Expresszben, ott már szinte csak pozitív kommenteket kaptam, igaz, addigra megtanultam, hogy nem szabad szívre venni ezeket, vagy aki ezt nem tudja, nem szabad ezzel foglalkozni!
Völgyi Zsuzsi, beleszaladva a mostani Ázsia Expressz szereplőkről szóló undorító hozzászólásokba, teljesen elképedt.
Persze a világ nem változik, de mégis kiakadtam! Mert csak az fogalmazhatna meg kritikát a szereplők viselkedéséről, aki már volt ott, aki versenyzett az Ázsia Expresszben. Ami ott van, az a feszültség, teljesen komfortzónán kívül lenni, távol a szeretteinktől, a családtól, sokszor éhesen, szállásért könyörögni, azt csak az tudja átélni, aki benn van, aki ott van a műsorban. Mert otthonról, a kanapéról még csak elképzelni sem lehet, tehát akkor kritizálni hogy?
