Most vallotta be: Völgyi Zsuzsi gyermeke kórházba került

Emberfeletti megpróbáltatásokon van túl Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka. Az Ázsia Expressz versenye nem kímélte az énekesnőket sem, mint mondták, a végére leginkább lelkileg fáradtak el. Sok mélypontjuk volt a forgatás alatt, már a játék kezdete után húsz perccel fel akarták adni, végül mégis kitartottak.

Nehezítette a kinn töltött idejüket az is, hogy nagyon hiányzott a gyermekük. Katinka Mexikóban volt, amikor kislányának születésnapja volt. Most pedig az is kiderült, hogy Völgyi Zsuzsi kislánya, Glória éppen az utazásuk előtt került kórházba. A hatodik születésnapját is a kórházban ünnepelték. A kislány hányt és ment a hasa, infúziót kapott. Az énekesnőt ez nagyon megviselte és ilyen lelkiállapotban kellett repülőre szállnia és belevágni a versenybe.