Gyászol Hollywood: elhunyt az egykori gyereksztár

Megrendítő tragédia érte a filmes világot: hosszú betegséget követően, 61 éves korában elhunyt Jeffrey Louis Starr. Az egykor gyereksztár július 25-én, családja körében csukta le örökre a szemét. A Gáz van, jövünk! 2. és 3. filmek színésze gyorsan belopta magát a nézők szívébe. A sportvígjátékok a hetvenes években jelentek meg. A történet egy gyerekbaseballcsapat küzdelmeit követi nyomon.

Az egykor gyerekszínészt családtagjai búcsúztatták – Forrás: Pixabay

A színész testvére Facebook-posztban búcsúzott el Jeffrey Louis Starrtól. A színész és felesége pár hónappal Jeffrey halála előtt ünnepelték 44. házassági évfordulójukat.

A világ kicsit sötétebb lett tegnap, a legjobb barátom és a testvérem halála napján. Jeff remek életet élt, számtalan emberrel megosztotta a fényét, Jeff sok emberen segített az évek alatt

– derül ki a testvér szívszorító bejegyzéséből.

A posztban leírja, a férfi évek óta küzdött betegségével, amely végül elragadta őt. Egyelőre nem tudni, hogy Jeffrey miben hunyt el, de a színész testvére elmondta, az egykori gyereksztár depresszióban szenvedett.

Jeff évek óta beteg volt, a depresszió a világ egyik legnagyobb gyilkosa.

A színészt felesége, testvérei, két fia, kilenc unokája és négy dédunokája gyászolja. A család arra kéri a rajongókat, hogy imádkozzanak Jeffrey-ért – írja a Daily Mail.