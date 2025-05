Megnyílt egészségügyi problémáiról az egykori gyereksztár

Dani Harmer nagy népszerűségnek örvendett, gyerekszínészként számos filmben és sorozatban is megjelent. A rajongók főleg a The Story of Tracy Beaker című angol vígjátéksorozatból ismerik, de szerepelt az After You've Gone és a Dani's House műsorokban is. A fiatal sztár egy rövid időre feltűnt a Harry Potter és a bölcsek kövében is.

A fiatal sztár egy rövid időre feltűnt a Harry Potter és a bölcsek kövében is. Fotó: Pexels

A színésznő ma 36 éves és a TikTokon beszél az egészségéről. Dani az utóbbi időben furcsa tüneteket tapasztalt, de egyik sem volt elég komoly ahhoz, hogy orvoshoz menjen. A volt gyerekszínész elmondása szerint férje vette észre először, hogy megváltozott a nő személyisége. Eluralkodott rajta a depresszió, nem tudott rendesen aludni és sokszor tapasztalt hőhullámokat. Danit elsősorban a haja vékonyodása és kihullása zavarta, elsősorban erre a problémára keresi a megoldást.

Dani elárulja, férje meggyőzte, hogy forduljon orvoshoz, ahol gyorsan diagnosztizálni tudták a nőt. Dani perimenopauzában szenved, ami a menopauzát megelőző időszak. A perimenopauza tulajdonképpen a nőknél a változás (szó szerint menopauza körüli) első szakasza, amely lassan elvezet a tényleges menopauzáig, a peteérés és a havi ciklus megszűnéséig. Ez változatos tüneteket okozhat a nőknél, amelyek az ösztrogén és progeszteron hormonok szintjének ingadozása következményei. Tünetei közé tartoznak a menstruációs szabálytalanságok, hőhullámok, alvászavarok, hangulatváltozások, valamint szexuális és fizikális változások, például súlygyarapodás - írja a The Sun.