Kiadták a riasztást: erre a 10 vármegyére csap le az ítéletidő

A következő napokban eleinte nyugodt, napos idő vár ránk, a hőmérséklet akár 31 fokig is felkúszhat. A jövő hét elején még derűs marad az ég, de később záporok és zivatarok frissíthetik fel a levegőt.

Változékony időjárás vár ránk Fotó: Pixabay

Változékony időjárás várható

Szombaton változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan előfordulhat kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 fok várható.

Hétfőn derűs idő ígérkezik, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok közé emelkedhet.

Kedden a napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás, amely záporokat, zivatarokat is hozhat egyre nagyobb számban. A csúcsértékek 23 és 31 fok között szóródnak - írja a köpönyeg.hu.

Riasztás van érvényben!

A HungaroMet Nonprofit Zrt. citromsárga riasztást adott ki 10 vármegyére a várható heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - írja a met.hu. Térképen mutatjuk az érintett területeket: