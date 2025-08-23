RETRO RÁDIÓ

Kiadták a riasztást: erre a 10 vármegyére csap le az ítéletidő

Ennek sokan nem fognak örülni. Mutatjuk miről van szó pontosan.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.23. 06:00
időjárás Riasztás csapadék zivatar

A következő napokban eleinte nyugodt, napos idő vár ránk, a hőmérséklet akár 31 fokig is felkúszhat. A jövő hét elején még derűs marad az ég, de később záporok és zivatarok frissíthetik fel a levegőt.

Változékony időjárás vár ránk
Változékony időjárás várható

Szombaton változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki. Csak elszórtan előfordulhat kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 fok várható.

Hétfőn derűs idő ígérkezik, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok közé emelkedhet.

Kedden a napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás, amely záporokat, zivatarokat is hozhat egyre nagyobb számban. A csúcsértékek 23 és 31 fok között szóródnak - írja a köpönyeg.hu.

Riasztás van érvényben!

A HungaroMet Nonprofit Zrt. citromsárga riasztást adott ki 10 vármegyére a várható heves zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - írja a met.hu. Térképen mutatjuk az érintett területeket:

10 vármegyére adtak ki riasztást Fotó: met.hu

 

