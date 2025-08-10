RETRO RÁDIÓ

Felfedte titkát Justin Timberlake szexi felesége

Így készül a formás popsi!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.10. 12:30
Justin Timberlake Jessica Biel edzés

Kíváncsi vagy, hogy érik el a tökéletes kerek popsit a sztárok? Justin Timberlake felesége végre választ ad a sokak által feltett kérdésre. Jessica Biel 43 évesen is csúcsformában van. A Tökéletes nővér című sorozat színésznője egy jelenetben szűk ruhában volt látható, amely egyáltalán nem rejtette el idomait. A rajongók a jelenet láttán azonnal a színésznő edzéstervét követelték, hogy elnyerjék Jessica csodás alakját.

Jessica Biel, Justin Timberlake
Jessica Biel gyönyörű alakját sokan irigylik Fotó: AFP

A kétgyermekes anyuka engedett a rajongói kérésnek, és videót készített az edzéséről. A színésznő TikTok-oldalán, otthonos környezetben mutatta be, milyen testmozgást végez naponta annak érdekében, hogy megőrizze formáját – írja a life.hu.

Ha te is dolgozni szeretnél a sztárpopsiért, ezeket a gyakorlatokat kell követned:

  1. Súlyzós csípőlökés kézi súlyzókkal vagy kétkezes súlyzóval. A súlyzót vagy súlyzókat a combod tetejére helyezed, a hátadat egy lapos felületnek támasztod és a hajlított térdeddel felfelé lököd a fenekedet. 4 sorozat tíz ismétléssel.
  2. Román felhúzás. Állva, behajlított térddel, egyenes háttal emeld fel és le a súlyzókat. 4 sorozat tíz ismétléssel.
  3. Fitneszlabdás hajlítás. Hanyatt fekve, a talpadat a labdára teszed és magad felé kell görgeted azt. 10-12 sorozat 3 ismétléssel.
  4. Serleg guggolás. Kitörések kettlebell súllyal. 6-8 sorozat 3 ismétléssel.
  5. Hátrarúgás edzőszalaggal. Megtámaszkodva egy edzőszalagot erősítesz a lábfejedhez és hátra rúgod a lábadat. 10-12 sorozat 2 ismétléssel.
  6.  Súlyzós döglöttbogár-gyakorlat. kinyújtott karokkal egy kettlebellt a magasba tartasz, amíg a felemelt lábadat behajlítod és kinyújtod. 12 sorozat 2 ismétléssel.
