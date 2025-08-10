Felfedte titkát Justin Timberlake szexi felesége

Kíváncsi vagy, hogy érik el a tökéletes kerek popsit a sztárok? Justin Timberlake felesége végre választ ad a sokak által feltett kérdésre. Jessica Biel 43 évesen is csúcsformában van. A Tökéletes nővér című sorozat színésznője egy jelenetben szűk ruhában volt látható, amely egyáltalán nem rejtette el idomait. A rajongók a jelenet láttán azonnal a színésznő edzéstervét követelték, hogy elnyerjék Jessica csodás alakját.

Jessica Biel gyönyörű alakját sokan irigylik Fotó: AFP

A kétgyermekes anyuka engedett a rajongói kérésnek, és videót készített az edzéséről. A színésznő TikTok-oldalán, otthonos környezetben mutatta be, milyen testmozgást végez naponta annak érdekében, hogy megőrizze formáját – írja a life.hu.

Ha te is dolgozni szeretnél a sztárpopsiért, ezeket a gyakorlatokat kell követned: