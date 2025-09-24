RETRO RÁDIÓ

Ázsia Expressz: nekivetkőzött, elképesztő, mire képes a rúdon a műsor sztárja

Többször is bebizonyította, hogy simán lemegy spárgába. 35 évesen egy darab kedvéért rúdtáncol az Ázsia Expressz sztárja.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.24. 21:00
Ázsia Expressz védettség rúdtánc

Ez valami egészen elképesztő! A 64 éves Tallós Rita és a 35 esztendős lánya, Barbinek Paula nyerte a védettséget a héten a TV2-n nagy sikerrel futó Ázsia Expressz című realityben, maguk mögé utasítva az összes többi játékospárt! Paula ráadásul az Instagram-oldalán is kellemes meglepetést szerzett a követőinek!

Ázsia Expressz
A 64 éves Tallós Rita és a 35 esztendős lánya, Barbinek Paula megszerezte a védettséget a héten az Ázsia Expressz című realityben. Paula ennek örömére rúdtáncol az Instán
(Fotó: nanasipal / TV2)

Színpadi szerep miatt ismerkedett meg a rúdtánccal az Ázsia Expressz sztárja

A színésznő a legújabb, A meztelen igazság című színdarabban, melynek november elején lesz majd a premierje, rúdtáncol is, ennek megfelelően pedig – szemmel láthatóan – megtanulta a rúdtánc fortélyait. Legalábbis a közösségi oldalán közzétett fotókon bizony nekivetkőzött, és elképesztő pózokban mutatja meg magát és azt, hogy mire képes a rúdon!

A felvételek láttán a lelkes kommentelők nem is fukarkodnak a szívecskés és lángnyelves emojikkal!

A fotókért kattints a képre!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu