Ázsia Expressz: nekivetkőzött, elképesztő, mire képes a rúdon a műsor sztárja

Többször is bebizonyította, hogy simán lemegy spárgába. 35 évesen egy darab kedvéért rúdtáncol az Ázsia Expressz sztárja.
Ez valami egészen elképesztő! A 64 éves Tallós Rita és a 35 esztendős lánya, Barbinek Paula nyerte a védettséget a héten a TV2-n nagy sikerrel futó Ázsia Expressz című realityben, maguk mögé utasítva az összes többi játékospárt! Paula ráadásul az Instagram-oldalán is kellemes meglepetést szerzett a követőinek!
A színésznő a legújabb, A meztelen igazság című színdarabban, melynek november elején lesz majd a premierje, rúdtáncol is, ennek megfelelően pedig – szemmel láthatóan – megtanulta a rúdtánc fortélyait. Legalábbis a közösségi oldalán közzétett fotókon bizony nekivetkőzött, és elképesztő pózokban mutatja meg magát és azt, hogy mire képes a rúdon!
A felvételek láttán a lelkes kommentelők nem is fukarkodnak a szívecskés és lángnyelves emojikkal!
A fotókért kattints a képre!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.