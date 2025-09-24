Ázsia Expressz: nekivetkőzött, elképesztő, mire képes a rúdon a műsor sztárja

Ez valami egészen elképesztő! A 64 éves Tallós Rita és a 35 esztendős lánya, Barbinek Paula nyerte a védettséget a héten a TV2-n nagy sikerrel futó Ázsia Expressz című realityben, maguk mögé utasítva az összes többi játékospárt! Paula ráadásul az Instagram-oldalán is kellemes meglepetést szerzett a követőinek!

(Fotó: nanasipal / TV2)

Színpadi szerep miatt ismerkedett meg a rúdtánccal az Ázsia Expressz sztárja

A színésznő a legújabb, A meztelen igazság című színdarabban, melynek november elején lesz majd a premierje, rúdtáncol is, ennek megfelelően pedig – szemmel láthatóan – megtanulta a rúdtánc fortélyait. Legalábbis a közösségi oldalán közzétett fotókon bizony nekivetkőzött, és elképesztő pózokban mutatja meg magát és azt, hogy mire képes a rúdon!

A felvételek láttán a lelkes kommentelők nem is fukarkodnak a szívecskés és lángnyelves emojikkal!

