Hat hétnyi kőkemény küzdelem után ma kiderült, ki nyerte meg a TV2 kaland-reality műsorát. Az Ázsia Expressz döntőjébe Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula, illetve a Bódi tesók, Hunor és Megyer jutottak, de csak egy páros nyerhetett - írta meg a Bors.

Kik nyerték az Ázsia Expressz idei évadát? Fotó: TV2

Ők nyerték az Ázsia Expressz idei évadát

A Bódi tesók futottak először végig a vörös szőnyegen Ördög Nórihoz, akkor még fel sem fogták, ez mit jelent.

Nem hisszük még el, nem tudok mit mondani… Soha nem nyertünk semmit az életben, igazából nem is vagyunk semmiben tehetségesek. Vannak, akik jól énekelnek, jól táncolnak, mi egy dolgot örököltünk a nagymamámtól, a kitartást, szerintem ez hozott minket ide, a győzelemhez!

- mondta sírástól elcsukló hangon Bódi Hunor.

„Sokszor éltünk a bátyánk árnyékában, ma is úgy keltem fel, hogy nem vagyunk elég jók, de szerintem ma örökre letettem ezt, mert igenis jók vagyunk!”

- tette hozzá ikertestvére, Megyer.